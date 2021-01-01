الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

كشف مصدر بالأهلي حقيقة ما يتردد حول وجود صفقات تبادلية مع بيراميدز علي خلفية ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.
وقال المصدر أنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وهناك إستعداد وتركيز قوي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
وأضاف أن إدارة النادي لم يصل لها أي عروض رسمية أو ودية للمغربي بدر بانون من النصر السعودي في الوقت الحالي وأن الفريق الأحمريركز على الحفاظ بلقبه القاري فقط.
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