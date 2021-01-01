الأهلي يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز

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كشف مصدر بالأهلي حقيقة ما يتردد حول وجود صفقات تبادلية مع بيراميدز علي خلفية ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.



وقال المصدر أنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وهناك إستعداد وتركيز قوي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.



وأضاف أن إدارة النادي لم يصل لها أي عروض رسمية أو ودية للمغربي بدر بانون من النصر السعودي في الوقت الحالي وأن الفريق الأحمريركز على الحفاظ بلقبه القاري فقط.

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وأوضح أن ما تردد عن وجود صفقة تبادلية مع بيراميدز تطورت ليدخل فيها لاعبين جدد كلها غير صحيح.وتابع أن اكرم توفيق أحد أهم العناصر داخل الفريق وهو مستقبل خط الوسط ولن نفرط فيها لأي فريق مهما كان المقبل.وشدد على أن اكرم توفيق وناصر ماهر غير مطروحين للبيع أو التفاوض وأنه من الممكن أن يخرج أحدهم للإعارة علي حسب وجهة نظر الجهاز الفني ولكن علي أن يعود في الموسم التالي لكن ليس هناك أي سبيل لعودته.وقالت أن الأهلي لا يرغب في ضم إسلام عيسي وأحمد توفيق ثنائي بيراميدز وأي حديث عن صفقة تبادلية هو أمر غير مطروح علي الإطلاق.