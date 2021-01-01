الألوان الصارخة تتربع على موضة طلاء الأظافر فى صيف 2021



موضة طلاء الأظافر فى صيف 2021 موضة طلاء الأظافر فى صيف 2021

كشفت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل، عن أن موضة ألوان طلاء الأظافر فى صيف 2021 تتميز بباقة واسعة من الألوان، وتضم الشفاف والألوان الوردية الهادئة، وصولاً للألوان الصارخة والبراقة.



وأضافت تسيل، أن الألوان المتعددة لنفس الأظافر، تلقى رواجا كبيرا هذا العام، إذ تسود موضة طلاء كل أصبع بدرجة لون مختلفة، مع مراعاة وضع الدرجة الفاتحة عل ظفر الإبهام، بينما يتم وضع الدرجة الصارخة على ظفر الخنصر، وفقا لموقع العين الإماراتى.



وأكدت الخبيرة الألمانية، أن من ترغب فى إطلالة هادئة، يمكنها استخدام لون الطلاء الأبيض الناعم أو باللون الكريمي أو بدرجات الرمادي.

قد يعجبك أيضا...

وقالت الخبيرة الألمانية، ضرورة وضع طبقة من الطلاء الأساسي (Basic Coat) عمع الألوان الكثيفة، وذلك لضمان عدم حدوث تغيرات فى لون الطلاء، ولكي يدوم طلاء الأظافر طويلاً، يُراعى وضع طبقة من الطلاء النهائي (Top Coat).وللحفاظ على رونق الأظافر يُراعى أيضاً عدم وضع طلاء الأظافر تحت أشعة الشمس المباشرة أو بعد الاستحمام مباشرة، وليس بعد وضع كريم اليد مباشرة، وذلك لتجنب نشوء فقاعات أو تشققات قبيحة المظهر.وفى سياق أخر انتشرت صورة لطفلة حديثة الولادة بأظافر طويلة مدببة، فى صورة أثارت جدل كبير، إذ حذر الناس من أن "الأظافر الطويلة"، التي يبلغ طولها بوصة واحدة قد تكون خطيرة على صحة الطفلة الصغيرة.وتعرضت إحدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادات بعد مشاركة لقطة على فيسبوك تظهر امرأة وهى تمسك بيد طفلة رضيعة بأظافر طويلة مزيفة وملونة بالطلاء، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.وتفاخرت سيدة بالصورة، وعلقت: "يمكنني أن أقلم أظافر أطفالك ... بأسعار رخيصة".