

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة بالمحافظات.. والعظمى تسجل 43 درجة الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة بالمحافظات.. والعظمى تسجل 43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا، الاثنين، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.







ويكون الطقس غدا ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قد يعجبك أيضا...

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، فهي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26.