

الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.



وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 38 25الإسكندرية 32 24وادي النطرون 35 24طنطا 37 24شبين الكوم 38 25دمنهور 35 24بلطيم 33 25مطروح 30 23السلوم 30 23سيوة 41 22بورسعيد 33 25دمياط 31 25الزقازيق 38 25المنصورة 37 25الإسماعيلية 38 25السويس 39 25العريش 35 25رفح 34 24رأس سدر 38 25نخل 38 18نويبع 40 28طابا 36 22كاترين 33 16الطور 36 25شرم الشيخ 40 30الغردقة 41 29مرسى علم 39 28الفيوم 38 25بني سويف 39 25المنيا 39 25أسيوط 40 26سوهاج 41 26قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 44 28إدفو 44 28أبوسمبل 43 29الوادى الجديد 41 26شلاتين 38 26أبو رماد 37 26حلايب 36 28رأس حدربة 35 28«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. تصل لـ 44 درجة