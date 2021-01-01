اكتشفيها فورا... نصائح مهمة للنظافة الشخصية للبنات



نصائح مهمة للنظافة الشخصية للبنات نصائح مهمة للنظافة الشخصية للبنات

النظافة الشخصية مصطلح واسع يخص كل ما يتعلق بنظافة جسمنا، يمكن وصفه بأنه مجموعة من الممارسات والعادات اليومية التي نقوم بها بشكل روتيني حتى تصبح النظافة الشخصية عادة وجزءًا من جدولنا اليومي.







وتشمل النظافة الشخصية نظافة الجسم والملابس وحتى العناية بالأسنان والأظافر وغيرها. فيما يلي جمعنا لكِ كل ما يتعلق بالنظافة الشخصية لكل بنت، مع إرشادات ورتين يومي، كشفت عنه خبيرة التجميل الإعلامية رضوي الشربيني.

الملابس الداخلية:

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هناك المليارات من الجراثيم والبكتيريا الضارة توجد في المنطقة الحساسة، وتنتقل كميات كبيرة منها إلى اللباس الداخلي، لكنها تبقى عند مستويات عادية لا تضر طالما تغيري ملابسك الداخلية على الأقل مرة واحدة في اليوم، ويفضل أن تكون أكثر من ذلك ويكون لباسًا قطنيًا تمامًا مع البعد عن الألوان الداكنة.وتكمن الخطورة في النوم بنفس الملابس الداخلية التى استهلكتيها طوال اليوم، فتتراكم الإفرازات، ما يزيد من تكاثر البكتيريا فتسبب رائحة والتهابات واسمرار شديد للجلد.الفوط الصحية:فترة الدورة الشهرية أكثر الأوقات غير المريحة لكل بنت، لذا تحتاجين إلى العناية البالغة بمنطقتك الحساسة، فلتختاري نوع جيد من الفوط الصحية مع تغيير الفوطة مرة كل 3 أو 4 ساعات حسب غزارة الدم لأنها مع الوقت تصبح مصدرًا للفطريات والالتهابات الجلدية.أيضًا اغسلي المنطقة بالماء الفاتر لإبقاء رائحتها جيدة ومنع تراكم الفطريات فيها مع تغيير ملابسك باستمرار حتى وإن لم تتسخ.حمالة الصدر:من أول وأهم علامات ارتداء حمالة الصدر المناسبة لكِ، الشعور بالراحة، لذا إن كنتِ لا زلتِ تبحثين عن حمالة الصدر المريحة، فعليكِ الابتعاد عن الحديد الموجود في الكثير من حمالات الصدر، فقد يسبب جروحا والتهابات أسفل الثدي. أيضًا الجلد في منطقة الثدي رقيق وحساس جدًا، لذا ابتعدي عن حمالات الصدر المصنوعة من الألياف الصناعية والنسيج الصناعي.الأسنان ورائحة الفم:الاهتمام بنظافة أسنانك من أهم أمور النظافة الشخصية، لذا اهتمي بتغيير فرشاة الأسنان كل فترة، للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما يمكنك استخدام خيط الأسنان ومكشطة اللسان للتخلص من الجراثيم، واللون الأبيض أو الأصفر على اللسان. أيضًا من المهم وجود فرشاة وعجون في مكان عملك لتنظيف أسنانك بعد الأكل، ويمكنك استعمال الغسول أو المضمضة بعد شرب القهوة والشاي.تقليم الأظافر:تستخدمين يداكِ كثيرًا أثناء الحديث إلى شخص آخر، فأول ما يُلتفت إليه هو شكل أظافرك، لذا من الجيد أن تتخلصي استمرار من الجلد الزائد حول أظافرك، مع تقليمها بشكل جيد. أيضًا استعمال مرطب دائم ليديكِ يحافظ عليها من التشققات.مناديل المنطقة الحساسة:استعملي المناديل المبللة في تنظيف المنطقة الحساسة من الأمام إلى الخلف بعد الانتهاء من دخول الحمام، وليس العكس، لضمان عدم انتقال أي جراثيم إليها من المنطقة الخلفية.مزيل العرق:لا علاقة للاستحمام يوميًّا بعدم استخدام مزيل العرق، فإذا كانت لا تصلك رائحة عرقك فهي بالفعل تصل إلى كل من يقترب منكِ، فالعرق يحدث بسبب الإفرازات الدهنية تحت الإبطين، لذا من المهم لك استعمال مزيل العرق قبل الخروج من المنزل، ومن الأفضل أيضًا ارتداء الملابس القطنية كملابس تحتية تمتص العرق.تنظيف الوجه:يساعد تنظيف الوجه على التخلص من البكتيريا التي تتراكم على البشرة طوال اليوم، ويتسبب نمو البكتيريا في العديد من المشاكل الجلدية مثل ظهور الحبوب والبثور، لذا من المهم أن تعتادي على غسل الوجه بالغسول المخصص لنوع بشرتك بشكل يومي واستعمال مقشر دائم، أسهلها على الإطلاق أن تحضريه بنفسك من أي زيت جوز هند أو زيت زيتون مع استعمال مرطب لبشرتك بعد التقشير.تنظيف الأذن:استعملي الأعواد القطنية الخاصة بالأذن في تنظيفها من الشمع، فهي تحمي الأذن من الإصابة بالالتهابات، كما تمنع تهيج جلد الأذن، ويجب مراعاة تنظيف الأذن بلطف دون الضغط عليها، كما يجب الابتعاد عن تنظيفها بعمق لتجنب إلحاق الضرر بأذنيكِ.دش قبل النوم:من المهم أخذ حمام دافئ في نهاية يومك وقبل النوم، فالماء الدافئ مفيد لتنشيط الدورة الدموية في الجسم وللتخلص من رائحة الجسم غير المريحة. عند الاستحمام استخدمي صابون طبي، لأنه أفضل على البشرة من الصابون العادي واهتمي بغسل منطقة تحت الإبطين والقدم وتحت الأظافر جيدًا.