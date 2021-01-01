اكتشف العلماء تشكيلا هائلا في الفضاء السحيق أطلقوا عليه اسم "قوس المجرات العملاق" بسبب شكله الفريد والمثير، لكن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود خلل عميق في فهمنا لطبيعة الكون الكبير.
وتشير الصور التي نشرت للاكتشاف الجديد إلى مجموعة مجرات تتمركز بجانب بعضها البعض لتشكل ما يبدو كقوس مع انحناءة صغيرة.
وبحسب مجلة "ساينس أليرت" قد يكون للاكتشاف الجديد "آثارا خطيرة" على فهمنا وتصور العلماء لتطور الكون.
ويتشكل القوس من مجموعة مجرات متماثلة الحجم تقريبا على مسافة 9.2 مليار سنة ضوئية، ويبلغ عرض القوس حوالي 3.3 مليار سنة ضوئية، وهو أحد أكبر الهياكل التي تم التعرف عليها على الإطلاق في الفضاء.
وأطلق العلماء على الهيكل الهائل اسم "القوس العملاق"، حيث ينضم إلى مجموعة كبيرة جدا من الهياكل العملاقة المنشرة في الكون.
وقالت عالمة الفلك، ألكسيا لوبيز، من جامعة "سنترال لانكشاير" في بريطانيا: "أصبح من الصعب تجاهل العدد المتزايد من الهياكل الضخمة التي تتجاوز حجم ما يعتبر قابلاً للتطبيق نظريا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اكتشاف "القوس العملاق" في الفضاء يكشف عن خلل عميق في فهمنا للكون... صور وفيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق