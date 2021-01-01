اعرفى تكلفة إطلالة جيل بايدن عند تناولها الشاى مع الملكة إليزابيث

حرصت السيدة الأولى، جيل بايدن، على ارتداء سترة لونها زرقاء فاتح، لتتناسب مع ربطة عنق زوجها الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عند جلوسهما مع الملكة إليزابيث الثانية التى كانت ترتدى فستان لونه وردى، لتناول الشاى معاً يوم الأحد، أثناء زيارتهما لبريطانيا.
أشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن جيل بايدن، أثناء تواجدها بقلعة وندسور ببريطانيا، كانت مرتدية فستان وسترة من آدم ليبس، بقيمة ألف دولار أمريكى، والتي ارتدتها أيضًا في إحدى المناسبات الوطنية فى أمريكا خلال الشهر الماضى، مع زوج من أحذية فالنتينو، ويوجد سترات مشابهة لسترة جيل بايدن، فى محلات تجارية شهيرة.
ومن ناحية أخرى، نشر مصمم الأزياء، آدم ليبس، على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام"، صورة لحرم الرئيس الأمريكى، مشيراً إلى أن السترة من تصميمه، حيث أكد أنه سعيد بارتداء جيل بايدن، لقطعة من تصميمه، أثناء لقائها مع الملكة إليزابيث الثانية، مشيراً إلى أن السترة مصممة من الصوف الإيطالي ومخيطة يدويًا في مدينة نيويورك.
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