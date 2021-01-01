اعرفى أسرار تخزين فواكه الصيف فى الثلاجة.. "الليمون يحفظ لونها"



أسرار تخزين فواكه الصيف فى الثلاجة أسرار تخزين فواكه الصيف فى الثلاجة

خلال فصل الصيف تتفاقم مشكلة تلف الأطعمة والفواكه بسرعة إذا لم يتم تخزينها بالطريقة الصحيحة في الثلاجة أو فى درجة حرارة الغرفة، لذا نستعرض مع الشيف مي أمين الطريقة الصحيحة لتخزين أبرز فواكه الصيف لضمان عمر أطول لها.







طريقة تخزين الخوخ

تنصح الشيف باختيار خوخ صالح للتخزين منذ لحظة الشراء الأولي، بحيث يكون اللون زاهي، ولا ينصح بشراء الخوخ الاخضر للتخزين لأنه يكون في الأغلب مر الطعم.

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وللتخزين بطريقة صحيحة تقومي بغسل الخوخ جيدا، ثم باستخدام السكين تقومي بوضع علامة إكس اسفل الثمرة، وذلك للتسهيل، أثناء عملية تقشير الثمرة، ثم تقطيعه، ثم نجلب قدر من ماء ونضعه علي النار، بعد الغليان نبدأ في إسقاط الخوج، لمدة دقيقتين ثم تصفيته ووضع في ماء مثلج، ثم بعد التبريد، يسهل تقشيره، وتقطيعه إلي انصاف لنزع النواه منه.ويمكن إما عصره في الخلاط، أو تخزينه كقطع في أكياس جافه، مع وضع نسبة من السكر كمادة حافظة ووضعه في الفريزر، أو وضعه في خلاط مع عصرة ليمون ونسبة من السكر، للاحتفاظ به، معصور وتكيسيه بعد العصر، في أكياس جافة.طريقة تخزين الكنتالوبيفضل عند شراء ثمرة الكنتالوب أن تكون ناضجة، ولا يفضل أن تكون خضراء، ولتخزينه تقومي بتقشيره، ثم إخراج اللب الصغير من الداخل، وتقطيعه، لمكعبات متوسطة الحجم، ثم تضعي معلقتين من السكر وتقومي بتقليبه جيدا، وتخزينه في أكياس وتعتبر من أهم الخطوات أخراج الهواء من الأكياس، لإبعاده عن الرطوبة، ثم الاحتفاظ به في الفريزر، ويصلح للعمل عصير، أو للتقديم للأكل.طريقة تخزين المشمشيعتبر موسم الصيف هو موسم مناسب للمشمش، ويمكن التعامل معه بطريقتين، فيمكن عمل مربي، أو تخزينه كعصير.وللاستخدام نقوم بشراء كمية مناسبة، حوالي 2 كيلو، وذلك لعمل عصير والاحتفاظ به، من خلال غسله جيدا، وتقطيعه، نصفين ونزع النواه من الداخل، ثم وضعه في إناء، ووضع نصف كيلو سكر فوقه، علي النار، ونقوم بتهدئة النار، وتركه علي نار هادئة، لإخراج العصرة واثناء ذلك يصبح لينا.يمكن تزويده بـ 2 كوب من الماء، عند الذوبان، نضعه في الخلاط ونقوم بعصره بعد التخلص من القشرة، ثم وضعه في أكياس في الفريزر.وعند استخدامه لعمل المربي، يمكن تخزينه من خلال غسله جيدا، ووضع 2 كوب من الماء فوقه، وتركه فترة بعد عصر ليمونه فوقه، ليحتفظ بلونه، ثم تخزينه في أكياس جافة ووضعه، في الثلاجة، اذا اردنا استخدامه قريبا.