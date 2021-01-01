اعترافات نائب «الجن والعفاريت» في اتهامه بالتنقيب والاتجار في الآثار



اعترافات نائب «الجن والعفاريت» اعترافات نائب «الجن والعفاريت»

يواصل رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تحقيقات موسعة مع البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، و16 متهمًا آخرين، لاتهامهم بالتنقيب والاتجار في الآثار، وذلك بشكل منفصل، بعد أن نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين وبحوزتهم 201 .



وبمواجهة النائب السابق في عهد الجماعة الإرهابية أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، موضحا أنها ليست أثرية.



وأكد المتهم أنه كان يقوم بخداع ضحايا بإيهامهم أنه المكان الذين قاموا فيه بالحفر فيها كنز أثري، ثم يقوم بوضع تلك التماثيل المزيفة للنصب عليهم.

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وأضاف المتهم أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم معه يعملون معه في كل عمليات التنقيب لأنه لايثق إلا فيهم، مؤكدا أنه جمع الملايين من تلك العمليات.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة أنه تم رصد المتهمين إثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، وبعد استئذان النيابة العامة للقبض علي المتهم، شاركت الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومباحث السياحة والآثار ومباحث الأموال العامة بمشاركة والتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني نجحت كلها في ضبط المتهمين بمأموريات متزامنة بعد تحديد ساعة الصفر وانطلقت المأموريات في سرية تامة توجت كلها في ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم القطع الأثرية وذلك بعد أن عكف فريق البحث والتحقيق على جمع معلومات لعدة أسابيع وتتبع خط سير المتهمين ومراقبة تحركاتهم.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 17 متهمًا في عصابة لتجارة الآثار، يتزعمها علاء حسانين، الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلًا عصابيّا للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.والمتهمون في القضية هم: أسامة علي محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبد الرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبدالحميد، وأشرف محمد ومحمود عبدالفتاح وأحمد عبدالعظيم وأسامة عبدالكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.وضبطت أجهزة الأمن 201 قطعة أثرية وهي ، - عدد 2 لوح خشبي لابوت منقوش باللغة المصرية القديمة- 36 تمثالا مختلف الأطوال من 8 سم إلى 12 سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي- تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزورية- تمثال أوشابتي من المرمر- 2 تمثال من البرونز أحداهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز- تمثال خشبي طولة نحو 10 سم- تمثال حجري منقسم لجزئين- رأس تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني- تمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني- رجل تمثال من الحجر ورأس تمثال من الفخار- 52 عملة مختارة من برونز النحاس تعود إلى العصر اليوناني الروماني- 6 عملات من البرونز للعصر اليوناني- قنبلة نفط فخار يرجع أن تعود للعصر الإسلامي