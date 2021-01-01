اسعار و مواصفات بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات ..
يشارك الأسد الفرنسي الخاص بشركة بيجو العالمية، بالعديد من الموديلات داخل السوق الاماراتي للسيارات، حيث يقدم النسخة 5008 موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، عبر العديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي تتسم بالطابع العائلي، مع حزمة من مواصفات الامن و السلامة، و أنظمة التحكم المختلفة.
القياسات الهيكلية لـ بيجو 5008 موديل 2021
جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4641 مم، و بعرض يقدر بـ 1844 مم، مع نسبة ارتفاع تبلغ 1646 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 510 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية حتى 19 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية.
مواصفات السيارة 5008 موديل 2021
و تستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.
و تنطلق بيجو 5008 موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6 لترات لكل 100 كم.
تحتوي بيجو 5008 موديل 2021 على فرامل ABS، و فرامل EBD، و برنامج التوازن الالكتروني ESP، و فرامل يد كهربائية، مع منظومة الوسائد الهوائية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مثبت سرعة، و برنامج دعم الفرامل، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، إلى جانب ترقيات اخرى مثل خاصية متابعة النقاط العمياء، و التحذير عند مغادرة المسار.
كما تضم بيجو 5008 موديل 2021 زر إيقاف و تفعيل المحرك، و مرايات جانبية كهربائية، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و شاحن لاسلكي، و بلوتوث، و USB، و مقود حركة متعدد المهام.
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 99,900 درهم.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 134,900 درهم.
التعليقات على اسعار و مواصفات بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات ..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق