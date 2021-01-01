

اسعار و مواصفات بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات .. اسعار و مواصفات بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات ..

يشارك الأسد الفرنسي الخاص بشركة بيجو العالمية، بالعديد من الموديلات داخل السوق الاماراتي للسيارات، حيث يقدم النسخة 5008 موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، عبر العديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي تتسم بالطابع العائلي، مع حزمة من مواصفات الامن و السلامة، و أنظمة التحكم المختلفة.



القياسات الهيكلية لـ بيجو 5008 موديل 2021





جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4641 مم، و بعرض يقدر بـ 1844 مم، مع نسبة ارتفاع تبلغ 1646 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 510 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية حتى 19 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات السيارة 5008 موديل 2021و تستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.و تنطلق بيجو 5008 موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6 لترات لكل 100 كم.تحتوي بيجو 5008 موديل 2021 على فرامل ABS، و فرامل EBD، و برنامج التوازن الالكتروني ESP، و فرامل يد كهربائية، مع منظومة الوسائد الهوائية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مثبت سرعة، و برنامج دعم الفرامل، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، إلى جانب ترقيات اخرى مثل خاصية متابعة النقاط العمياء، و التحذير عند مغادرة المسار.كما تضم بيجو 5008 موديل 2021 زر إيقاف و تفعيل المحرك، و مرايات جانبية كهربائية، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و شاحن لاسلكي، و بلوتوث، و USB، و مقود حركة متعدد المهام.أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل الامارات :الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 99,900 درهم.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 134,900 درهم.