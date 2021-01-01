

اسعار جينيسيس G70 موديل 2021 في السعودية Genesis G70 اسعار جينيسيس G70 موديل 2021 في السعودية Genesis G70

المربع نت – دُشنت جينيسيس G70 2021 الجديدة بالمملكة العربية السعودية عند الوكلاء شركات المجدوعي والوعلان والناغي، وهي سيدان تجاوزت مظهرها الشبابي الراقي كسيارة سيدان فخمة متوسطة الحجم في 2017 لتطور هويتها التصميمية وتولد من جديد كسيارة سيدان تتمتع بفخامة الأداء، واليوم، سنتعرف على أسعارها بالمملكة.



الخارجية

تتمتع السيارة بمصابيح أمامية رباعية ليد رفيعة، مع شبك أمامي Crest Grille منخفض يعكس شخصيتها الجريئة، وغطاء المحرك الطويل، مع فتحة تهوية موضوعة أسفل إطار الشبك الأمامي لتحسين كفاءة تدفق الهواء.



من الجانب، حصلت على خط جانبي Parabolic Line يضيف مظهر عضلي لجانب السيارة، ومن الخلف، تظهر المصابيح الخلفية الرباعية فوق سطح غطاء صندوق الأمتعة، مع مخارج عادم مزدوجة، وتتوفر بـ 14 لون خارجي مع خيارين معدنيين جديدين وهما البني سيدونا، والأزرق تاسمان.

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الداخليةفي الداخل، تأتي السيارة بمقصورة فاخرة بمقاعد جلد الأمامية منها تدعم التبريد والتدفأة وشاشة وسطية لمسية 10.25 إنش وعدادات ثلاثية الأبعاد 12.3 إنش ونظام صوتي ليكسيكين بـ 15 سماعة وشحن لاسلكي وعرض السرعة ومعلومات السائق بالزجاج الأمامي.وتم أيضًا توسيع لوحة أجهزة القياس الإلكترونية The instrument cluster لتحسين الرؤية و القراءة منها، كما جرى تطوير شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي لتوفير سرعة شحن محسّنة، وأخيرًا، يعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحا.المحركاتتستمد السيارة قوتها من محركين الأول توربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 252 حصان وعزم 353 نيوتن متر، والثاني مزدوج التوربو 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 370 حصان وعزم 510 نيوتن متر بقير أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية للمحرك مزدوج التوربو مع توفر دفع ثنائي أو كُلّي، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر، بمعدل استهلاك 10.7 كيلومتر لكل 1 لتر للمحرك الأقل قوة، و9.4 كيلومتر لكل 1 لتر للمحرك الأكثر قوة.انظمة السلامةتتوفر السيارة بأنظمة سلامة ومساعدة سائق متنوعة مثل:نظام الإضاءة الأمامية الذكية (IFS)نظام مكون من 10 وسائد هوائيةمساعد تجنب التصادم الأمامي (FCA، الانعطاف عند التقاطعات)نظام مساعد لتجنب التصادم في النقطة العمياء (BCA)نظام مساعد لتجنب الاصطدام الخلفي للسيارات العابرة (RCCA)مصابيح الإرشاد عند الرجوع للخلفنظام الحفاظ على حارة السير (LKA)نظام التحكم الذكي في السرعةالأسعاروفي النهاية، تبدأ الأسعار من 170,000 الف ريال الى تقريباً 280,000 الف ريال والأسعار شاملة الضريبة.