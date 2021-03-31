

استقرار أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الأسبوع الثالث من يونيو استقرار أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الأسبوع الثالث من يونيو

استقرت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021، ختام تعاملات الأسبوع الثالث من يونيو الجاري، وذلك بعد زيادة أسعارها خلال اليوم بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وشهد سوق الذهب المحلي، حالة من التذبذب خلال تعاملات الأيام العشرة الماضية، حيث انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير الأسبوع قبل الماضي، لتتراوح قيمة التراجع بين 39 جنيهاً و 53 جنيهاً، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 44 جنيهاً بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين انخفض الجنيه الذهب بقيمة بلغت 352 جنيهاً.



ثم أعقبه استقرار في أسعار الذهب المحلي حتى منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، ليبدأ الارتفاع من جديد ولكن ليس بوتيرة الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في مصر الأسبوع قبل الماضي.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 778 جنيهاً، وعيار 18 نحو 667 جنيهاً، وعيار 24 نحو 889 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل نحو 6224 جنيهاً.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.وأكد إيهاب واصف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أسعار الذهب المحلي شهدت حالة من انخفاض الأسعار محليًا الأسبوع قبل الماضي تأثرًا بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ومع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تجاوز الـ44 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار الـ21 الأكثر مبيعًا محليًا، اتجه المواطنون للشراء.وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.