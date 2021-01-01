

استعدادًا لطرح الفيس ليفت في مصر.. أبرز مواصفات "ميتسوبيشي إكليبس كروس" 2022 استعدادًا لطرح الفيس ليفت في مصر.. أبرز مواصفات "ميتسوبيشي إكليبس كروس" 2022

نحو ثمانية أشهر مضت منذ أن تم الكشف عالميًا عن نسخة "الفيس ليفت facelift" من السيارة الكروس أوفر SUV المدمجة "ميتسوبيشي إكليبس كروس" في شهر أكتوبر من العام الماضي، وها هو وكيل العلامة التجارية في مصر "شركة دايموند موتورز" يستعد لطرح هذه النسخة خلال الفترة القادمة داخل السوق المصري.. وفي السطور التالية نتعرف على أهم مواصفاتها والاختلافات الظاهرة بينها وبين نسخة Eclipse Cross الموجودة حاليًا.





منظومة القوة

باستثناء تحسين نظام التعليق، تأتي نسخة الفيس ليفت بنفس منظومة القوة والحركة الحالية دون تغيير، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو لتنطلق منه قوة 152 حصانًا وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/متر. ويتصل بناقل حركة تسلسلي CVT ذي ثمانية سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.6 ثوان.. ويستمر نظام الدفع الأمامي مع إمكانية اختيار الدفع الرباعي في السيارة.



وتأتي أبعاد السيارة الخارجية أيضًا دون تغيير كما يلي:

قد يعجبك أيضا...

الطول4,405 ممالعرض1,805 ممالارتفاع1,685 ممقاعدة العجلات2,670 ممالخلوص الأرضي180 ممأنظمة السلامةتأتي سيارة Mitsubishi بمجموعة قياسية من تجهيزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة، أبرزها نظام رصد المشاة وتفعيل فرامل الطوارئ، وكذلك نظام للتنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، نظام منع انغلاق الفرامل ABS، و نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة EBD.. فيما تتيح الشركة نظام مثبت السرعة التكيفي بشكل اختياري.الاختلافات الخارجيةتم التخلي عن التصميم العريض للمصابيح الأمامية لتتخذ شكل حيز ضيق ينبعث منه إضاءة LED، وفي المنتصف أصبحت الشبكة الأمامية بلون أسود ويعتمد تصميمها على أشكال سداسية صغيرة بدلاً من الشرائح الأفقية الفضية السابقة. وأصبح المصد إما بنفس لون بدن السيارة أو يحتوي على حليات سوداء، كما أصبحت الشبكة السفلية أكبر حجمًا مقارنة بالسابق، وعلى الجانبين تظهر مصابيح الضباب في تصميم جديد داخل زوج من الكبسولات الصغيرة عند كل جانب بدلاً من الكتلة الكريستالية الضخمة في الشكل السابق.في الخلف تبدو التعديلات أقل بعض الشيء مقارنة بالمقدمة، حيث انكمشت مساحة الزجاج الخلفي الذي أصبح أكثر انحدارًا مما كان عليه في السابق، وكذلك تم استبعاد الفاصل الأحمر السميك بعرض الزجاج، ليصبح تصميم الزجاج الجديد أكثر بساطة ومكون من جزء واحد.أما بخصوص المصابيح الخلفية فتبدو بحجم أكبر في تصميم حرف L شبيه بالتصميم الموجود في "إكسباندر Xpander". وجاء تصميم المصد الخلفي كما هو في السابق باستثناء حصوله على لون أسود بدلاً من الفضي. وحصلت الألواح الخاصة بحماية بدن السيارة على تصميم أحدث في الأمام والخلف.تحديثات المقصورة الداخليةحصلت المقصورة هي الأخرى على نصيبها من التعديلات –وإن كانت بسيطة مقارنة بما تم في الخارج- فمثلاً تتوفر في الإصدارات الأعلى شاشة عرض البيانات والبرامج الترفيهية في شكل جديد مقاس 8.0 بوصة، تتمتع بوظائف عديدة منها اتصال الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto.وقد تم زحزحة الشاشة للأمام بعض الشيء لتستقر فوق فتحات المكيف مباشرة وذلك لتكون أقرب للجالسين في المقاعد الأمامية، ويظهر عند جانبيها في الأسفل مفاتيح تحكم جديدة لمزيد من السهولة في التعامل معها. وبخلاف ذلك تتمتع المقصورة بلون أسود أنيق تتخلله لمسات فضية، كما تأتي المقاعد بتنجيد جديد واختيارات متاحة مثل لون الجلد الرمادي.الفئات الأسعارتنطلق إكليبس كروس حاليًا في 7 فئات بأسعار متفاوتة تبدأ من 385 ألف جنيه، ورغم عدم الإفصاح عن أسعار نسخة الفيس ليفت بعد إلا أنه متوقع أن تأتي بزيادة في أسعارها خاصة مع وجود بعض المزايا الجديدة.. أما بخصوص فئات وأسعار النسخة الحالية فهي كما يلي:GLX Mid Line385,000 جنيهGLS Mid Line420,000 جنيهInsport435,000 جنيهHigh Line450,000 جنيهInstyle465,000 جنيهTop Line480,000 جنيهPremium S AWC505,000 جنيه