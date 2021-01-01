

استعانت بـ «دوبلير».. شابة تخفي عن جدتها وفاة ابنتها الوحيدة لمدة 13 عاما بخدعة غريبة استعانت بـ «دوبلير».. شابة تخفي عن جدتها وفاة ابنتها الوحيدة لمدة 13 عاما بخدعة غريبة

أُجبرت امرأة صينية على الكذب على جدتها، وحتى تجنيد شخص ما لفعل الشيء نفسه، لمدة 13 عامًا. فقط لتجنب كسر قلب المرأة العجوز.



نشرت وسائل الإعلام الصينية مؤخرًا هذه القصة المؤثرة عن امرأة شابة قررت خداع جدتها لأكثر من عقد من الزمان. مدركة أن الحقيقة لن تتحملها كثيرًا. بحسب موقع odditycentral.



تشنج جينج، امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا، من شيان، فقدت مؤخرًا جدتها، التي توفيت عن عمر يناهز 100 عامًا. ولكن على مدار آخر 13 عامًا من حياتها، بذلت كل ما في وسعها لجعلها تعيش حياة هادئة دون إخبارها بوفاة ابنتها الوحيدة.

كانت الجدة العجوز تعتقد أن ابنتها لا تزال على قيد الحياة. توفيت والدة جينج بسبب السرطان في عام 2003. ولكن مع علم الحفيدة أن هذا الخبر سيدمر جدتها، لجأت إلى تجنيد شخص ما لتقليد صوت والدتها عبر الهاتف لتجنيب جدتها وجع القلب.كانت والدة جينج، تشينج كونجونج، وجدتها، دائمًا قريبين جدًا، وحتى بعد أن أصيبت تشنج بسرطان الرئة في عام 2003، ما زالت تتصل بوالدتها قدر المستطاع لإعلامها بأنها بخير.ومع علم الأم أنها ليس لديها الكثير لتعيشه، سجلت عشرات الرسائل الصوتية. وطلبت من أطفالها توصيلها لجدتهم بعد وفاتها حتى لا تقلق.احترمت الحفيدية تشينج جينج أمنية والدتها الأخيرة. وبعد وفاتها المأساوية، استمرت في تشغيل التسجيلات التي سجلتها أمها لجدتها، على حسب الوقت من العام والمناسبة.في بعض التسجيلات، تجد الأم تشتكي من برودة الطقس، وفي آخر تذكر والدتها بتناول أدويتها يوميًا. وفي حالات أخرى نصحتها بالنهوض من فراشها ببطء في الصباح، حتى لا تفقد توازنها، وتؤكد لها أنها ستزورها. بأسرع ما يمكن.نجحت الرسائل الصوتية لفترة من الوقت، ولكن سرعان ما أدركت الجدة أن الرسائل مسجلة مسبقًا. لذلك بحثت الحفيدة عن طريقة أخرى لتسجيل رسائل جديدة، مستعينة بسيدة لتقليد صوت والدتها بأكبر قدر ممكن. وطلبت منها الاتصال بالجدة وطمأنتها أن كل شيء على ما يرام.كذبة بيضاءوافقت السيدة التي تدعى تشين وي بينج، على فكرة تقليد صوت الأم بعد أن سمعت من الحفيدة قصة جدتها وتأثرت بها. تدربت على صوت الأم، لكن المكالمة الهاتفية الأولى لم تسر وفقًا للخطة. بمجرد أن أجابت المرأة العجوز، سألت من تتحدث إليه، مدركة بوضوح أن هناك شيئًا خاطئًا في صوت «ابنتها».على الرغم من إصرار تشين وي بينج على أنها ابنتها، إلا أن المرأة العجوز ظلت تسأل من كان في الطرف الآخر. لم يكن أمام تشين جينج أي خيار سوى تدبير كذبة بسيطة بأنها أصيبت بأزمة وصوتها صار مختلفا قليلاً بسبب ذلك. بدا أن هذا يرضي الجدة، ومنذ تلك اللحظة بدت وكأنها تقبل صوت هذه السيدة.بطريقة ما، تمكنت الحفيدة تشين جينج وإخوتها والمقلدة من الحفاظ على الوهم بأن والدتهم لا تزال على قيد الحياة لمدة 13 عامًا. وكانت السيدة تتصل بالمرأة العجوز بقدر ما تستطيع، وتقدم كل أنواع الأعذار عن سبب عدم قدرتها على الزيارة. ذات مرة -على سبيل المثال- أخبرت الجدة عبر الهاتف أنها خضعت لعملية جراحية في القلب ولم تستطع الحضور.دائما ما كانت الأسباب المتعلقة بالقلب تخفف الضغط، حيث كانت المرأة العجوز تحذر «ابنتها» من الحركة لضرورة الاعتناء بنفسها.أخبرت الحفيدة تشين جينج، وهي تبكي، المراسلين الصينيين مؤخرًا أن والدتها كانت الطفلة الوحيدة لجدتها، وأنها ضحت بكل شيء من أجلها. ولذلك كان معرفة أنها ماتت في عام 2003 من شأنه أن يكون مؤثرا جدا بالنسبة للمرأة العجوز، لذلك لم ترغب في المخاطرة بذلك.بعد شهرين من عيد ميلاد العجوز المائة، توفيت الجدة، ولم تر ابنتها منذ ما يقرب من عقدين. كانت نهاية مأساوية لقصة حزينة، وبينما تعترف تشين جينج أن خداع جدتها لم يكن مثاليًا، فإنها تعتقد أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله، لتجنيبها الحزن.



