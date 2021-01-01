ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه



ازاي أعمل محشي كوسة ازاي أعمل محشي كوسة

الكوسة من الخضراوات اللذيذة والمفيدة لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوسة لأطفالهم في كثير من الوجبات للحصول على قيمتها الغذائية الكبيرة.







ويمكن إعداد الكوسة في المنزل بالكثير من الطرق المختلفة والشهية..

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ازاي اعمل محشي كوسةمقادير محشي الكوسة والباذنجان1 و نصف كيلو باذنجان عروس أبيض وأسود نفس الحجم ومقور1 و نصف كيلو كوسة نفس الحجم مقورة1 كوب بقدونس وكزبرة مفرومة1 كيلو طماطم مبشورة مقشرة2 بصلة مفرومة ناعمملحفلفل أسود حسب الرغبةسمن حسب الرغبةبهاراترشة أعشاب منسمة1 كوب كبير ماء1 ملعقة كبيرة بابريكا1 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة1 ملعقة صغيرة كمون ناعم1 ملعقة صغيرة كركم1 كيلو أرز مصري مغسول مصفىطريقة تحضير محشي الكوسة والباذنجان* تشوح الطماطم في الزيت على النار* يضاف البصل* يضاف الزنجبيل والكركم والبابريكا والكمون والملح والتوابل المنسمة والبهارات* يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلي* يضاف الأرز ويقلب كل الخليط* يُحشى الباذنجان والفلفل بخليط الأرز* يرص في حلة وتضاف كمية الماء المناسبة لنضج المحشي* توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام النضج* يغرف ويقدم