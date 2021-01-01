ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

ازاي أعمل محشي كوسة
الكوسة من الخضراوات اللذيذة والمفيدة لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتفضل الكثير من الأمهات تقديم الكوسة لأطفالهم في كثير من الوجبات للحصول على قيمتها الغذائية الكبيرة.
ويمكن إعداد الكوسة في المنزل بالكثير من الطرق المختلفة والشهية..
ازاي اعمل محشي كوسة
مقادير محشي الكوسة والباذنجان
1 و نصف كيلو باذنجان عروس أبيض وأسود نفس الحجم ومقور
1 و نصف كيلو كوسة نفس الحجم مقورة
1 كوب بقدونس وكزبرة مفرومة
1 كيلو طماطم مبشورة مقشرة
2 بصلة مفرومة ناعم
ملح
فلفل أسود حسب الرغبة
سمن حسب الرغبة
بهارات
رشة أعشاب منسمة
1 كوب كبير ماء
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة كركم
1 كيلو أرز مصري مغسول مصفى
طريقة تحضير محشي الكوسة والباذنجان
* تشوح الطماطم في الزيت على النار
* يضاف البصل
* يضاف الزنجبيل والكركم والبابريكا والكمون والملح والتوابل المنسمة والبهارات
* يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلي
* يضاف الأرز ويقلب كل الخليط
* يُحشى الباذنجان والفلفل بخليط الأرز
* يرص في حلة وتضاف كمية الماء المناسبة لنضج المحشي
* توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام النضج
* يغرف ويقدم
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