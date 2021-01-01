ازاى أعمل بيض بالبسطرمة بطرق مختلفة وجديدة



ازاى أعمل بيض بالبسطرمة ازاى أعمل بيض بالبسطرمة

ازاى أعمل بيض بالبسطرمة بطرق جديدة وغير تقليدية فهو من الأكلات الشرقية التى تستحوذ على شعبية كبيرة ويعد البيض بالبسطرمة طبق شهى ولذيذ لدى الكثيرين إليك طرق مختلفة لعمل بيض بالبسطرمة أختارى الطريقة السريعه التى تناسبك



بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتى





مقادير بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتى



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بيضبسطرمةجبنة رومىموتزاريلابقدونس مفرومسمنةفلفل أسودملحطريقة تحضير بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتىفى وعاء على النار يتم إضافة القليل من الزبد أو السمن أو زيت الزيتون ونقلب كثيراً ويتم إضافة البسطرمة وتشوح إلى أن تنضج قليلا وحتى يتغير لون الشرائح.أبدئى فى إضافة الجبن الرومى والموتزاريلا وتخلط المكوناتيكسر البيض و نقوم بخفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي للحصول على تجانس وارتفاع مناسب.ويرش بالملح والفلفل الأسود و يخلط البقدونساخفقي البيض مرة أخرى و اتركيها حتى تنضج على نار هادئة ثم يقدم في أطباق التقديم سواء فى في وحبة الإفطار أو العشاءطريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطمالمقادير لطريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطمملعقة كبيرة سمنة.بصلة مفرومة.فلفل رومي حلقات صغيرة.بسطرمة شرائحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.ملعقة ملح.طماطم مكعبات.طريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطمفى وعاء ضعي السمنة على نار متوسطة حتى تذوب.بعد أن تذور السمن أبدئى فى إضافة البصل اضيفي البصل ثم الطماطام وأبدئى فى التقليب على النار حتى تذبل المكونات- أضيفي البسطرمة وقلبيها مع باقي المكونات حتى تنضج.ضعي الفلفل الأسود، الملح والطماطم، مع التقليب جيدا ثم نبعد المقلاة عن النار ويزين الوجه بالبقدونس المفروم.مخاطر البيض بالبسطرمةقال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول البيض بالبسطرمة قد يكون خطر على الصحة لأن البسطرمة تتعرض لدرجة حرارة عالية و تنتج الحرارة مادة من أخطر المواد المسرطنةناصحا بدلا من إستخدام اللحوم المصنعه مثل البسطرمة إستخدام الجبن مثلا أو اللحم المفروم أو البسطرمة المعدة منزليا بدون مواد حافظةونصح بالابتعاد نهائيا عن تناول اللحوم المصنعه مثل السوسيس و اللانشون وغيرها من اللحوم المصنعه الأخرى .