

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمستهل جلسة الأربعاء ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمستهل جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، فيما يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة تداول اليوم.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 12936 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3334 نقطة.



في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر بني سويف للأسمنت، تنمية للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، مليون سهم، 11500 سهم، 10.9 مليون سهم، مليون سهم، 2025 سهم، 108235 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات، 108235 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 6372 سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير وبورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 235 ألف سهم، 75014 سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 10ملايين سهم، 250 ألف سهم، 15ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية 3200 سهم، 282 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 750 ألف سهم.



في سياق منفصل قالت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، إنها تلقت خطاب من شركة الوطنية للطباعة (المساهم الرئيسي بالشركة والمالكة لنسبة 89.9% من إجمالي أسهم الشركة ومجموعتها المرتبطة) بشان قيام مجلس إدارتها بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف تمهيدًا لتقديم عرض شراء إجباري لشراء حتى نسبة 100% من أسهم رأس مال المصدر لشركة الشروق الحديثة.

