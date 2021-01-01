اختفاء طالب ثانوي فى ظروف غامضة بالشرقية

تغيب شاب مقيم " مركز مشتول السوق " بمحافظة الشرقية عن منزله في ظروف غامضة، ولم تتلق أسرته أي اتصالات هاتفية من أحد يفيد بخطفه أو طلب فدية مالية.
تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤف مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة مشتول السوق بورود بلاغ باختفاء طالب بالثانوية .
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