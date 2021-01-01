اختفاء طالب ثانوي فى ظروف غامضة بالشرقية



اختفاء طالب ثانوي اختفاء طالب ثانوي

تغيب شاب مقيم " مركز مشتول السوق " بمحافظة الشرقية عن منزله في ظروف غامضة، ولم تتلق أسرته أي اتصالات هاتفية من أحد يفيد بخطفه أو طلب فدية مالية.







تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤف مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة مشتول السوق بورود بلاغ باختفاء طالب بالثانوية .

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تضمن البلاغ تغيب محمود سامح محمد عبدالمجيد الشرمبابلي 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي مقيم مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أثناء خروجه لشراء مستلزمات منزلية ولم يعد للمنزل حتى الآن.تم تشكيل فريق من مباحث المركز لكشف غموض اختفاء الشاب المتغيب، خاصة أسرته التي لم تتلق أي اتصالات هاتفية من أحد يفيد بخطفه أو طلب فدية مالية حرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.