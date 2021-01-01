يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد تناول حبة أو شرب شاي الأعشاب سوف يتخلص من الوزن الزائد بكل بسهولة، والحقيقة هي أن الناس في جميع أنحاء العالم يهدرون مليارات الدولارات على أدوية التخسيس التي لا ينتج عنها اى فوائد فى رحلة إنقاص الوزن، وقد تكون تجربة الأودية خطيرة على صحتك واستهلاكها له آثار سلبية، ويمكن أن تكون قاتلة بحسب ما نشره موقع "compoundingrxusa".
لا تزال أدوية إنقاص الوزن التي يُزعم أنها طبيعية تحتوي على مواد غير طبيعية على الإطلاق، وقد أظهرت الدراسات أن العديد من حبوب إنقاص الوزن الطبيعية تحتوي على آثار لمركبات موصوفة ومواد أخرى من صنع الإنسان، غالبًا ما لا يتم سرد هذه المواد التي يحتمل أن تكون ضارة على ملصق هذه المنتجات.
فالمواد الطبيعية لا تزال لها آثار سلبية وعلى سبيل المثال ، نبتة العرن المثقوب هي مكمل عشبي يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية في كل مكان، وتشير الدراسات أن الآثار الجانبية المحتملة قد يسبب القلق ونوبات الهلع وزيادة السلوك العدواني وحتى فقدان الذاكرة.
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التعليقات على احذر أدوية التخسيس تعرضك للخطر.. تصيبك بالاكتئاب والسرطان
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