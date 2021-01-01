

احذروا تناول «الموز» بجانب هذه الأطعمة احذروا تناول «الموز» بجانب هذه الأطعمة

كشف خبير التغذية الروسي "بافيل إيسانباييف" عن تجنب تناول الموز مع بعض الأطعمة؛ لأنه يسبب حساسية مزعجة.



وحذر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البنكرياس والأمعاء، ومن ضعف في هضم الألياف من تناول الموز غير الناضج، وذلك لأنّ تناوله يؤدي لحدوث انتفاخ في البطن.



وأشار إلى أنّ وضع الموز غير الناضج مع الأطعمة التي تحتوي على الألياف، يؤدي لزيادة الانتفاخ.

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وقال الخبير الروسي إن الموز الزائد النضج يحتوي على كميات كبيرة من السكر، لذلك يجب عدم تناوله مع الحلويات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.وأكد فائدة الموز غير الناضج في حال لم يكن الشخص يعاني من أي مشاكل في المعدة والأمعاء، وقال إنّ الموز غير الناضج يحتوي على النشاء، ويساعد على تطبيع عمل الجهاز الهضمي.