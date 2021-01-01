احذروا تناول «الموز» بجانب هذه الأطعمة

كشف خبير التغذية الروسي "بافيل إيسانباييف" عن تجنب تناول الموز مع بعض الأطعمة؛ لأنه يسبب حساسية مزعجة.
وحذر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البنكرياس والأمعاء، ومن ضعف في هضم الألياف من تناول الموز غير الناضج، وذلك لأنّ تناوله يؤدي لحدوث انتفاخ في البطن.
وأشار إلى أنّ وضع الموز غير الناضج مع الأطعمة التي تحتوي على الألياف، يؤدي لزيادة الانتفاخ.
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