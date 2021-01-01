

احذروا الإفراط من تناول الفستق احذروا الإفراط من تناول الفستق

للفستق العديد من الفوائد، فهو يدعم صحة القلب والأمعاء، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك آثارًا سلبية حال تناوله بكثرة، حيث يسبب مشكلات صحية عديدة، وفقًا لموقع «بولد سكاى» الطبي.



يتمتع الفستق بالسعرات الحرارية العالية، وهو من المقرمشات التى يسهل أكلها، حيث يحتوى كوب صغير منه على نحو ٧٠٠ سعر حرارى، وتناوله بكميات كبيرة يزيد الوزن بشكل كبير، وبالتالى يستسهل راغبو البدانة أكله بكميات كبيرة.



أما الألياف الموجودة فيه فهى ضرورية لحركة الأمعاء، إلا أن الإفراط فى أكل هذه الألياف قد يسبب الإضرار بالقولون العصبى وتشنجات المعدة وسوء الامتصاص؛ لذا ينصح الأطباء بعدم تناول كميات كبيرة من الفستق دفعة واحدة، وهناك عدوى بكتيريا السالمونيلا التى تشير دراسات كثيرة إلى إمكانية احتواء الفستق عليها، والتى لها تأثير قوى على كبار السن والرضّع لأنها تضعف الجهاز المناعى لديهم، وتؤدى الإصابة بها إلى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، هذا إلى جانب الإسهال، ومشاكل فى الجهاز الهضمي.