

احذروا «الجبن».. خطر على المخ ويسبب «ألزهايمر» احذروا «الجبن».. خطر على المخ ويسبب «ألزهايمر»

أصبح مرض ألزهايمر من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة، ويرتبط حدوثه بشكل عام بطرق التغذية اليومية للإنسان، فهناك بعض الأطعمة يجب تجنبها لعدم حدوث الإصابة بهذا المرض المزعج.



أفاد موقع "Focus.de"، أن العديد من الدراسات أثبتت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف أو كما يعرف بـ"ألزهايمر" عن طريق إزالة بعض الأطعمة من النظام الغذائي.



تعتبر الأطعمة المصنعة، مثل: المخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية، هي الطريق السريع نحو التأثير المباشر على وظائف الدماغ، ويمكن أن تسبب التهابًا في الدماغ وتلفا للخلايا العصبية.

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وقد توصل خبراء من جامعة باث في المملكة المتحدة إلى وجود صلة بين انسداد الشرايين وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كما توجد عوامل أخرى تسبب ألزهايمر، وهي:1- التوابل:يعتقد علماء من جامعة "جنوب أستراليا"، أن "الخطر يتمثل في الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل: الفلفل الحار والهالبينو المكسيكي، والتي تحتوي على مادة الكابسيسين التي تؤثر سلبا على الذاكرة والنشاط العقلي".كما جاءت الأطعمة المقلية والوجبات السريعة في قائمة الأطعمة المحظورة، لأنها غنية بالدهون غير المشبعة، والتي تقلل من أداء الدماغ، وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية.2- المواد الحافظة والأملاح:تشكل المواد الحافظة والأملاح والأحماض الدهنية المشبعة الموجودة بكثرة في النقانق واللحوم والجبن تهديدا كبيرا للدماغ، فهي مسؤولة عن الالتهابات ويمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية.