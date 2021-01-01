تؤثر مشكلة الصلع المبكر على كل من فروة الرأس، أو الجسم بشكل كامل، وقد يكون هذا التأثير مؤقتا أو دائما في بعض الأحيان، وفي أغلب الحالات تكون هذه المشكلة ناتجة عن سبب وراثي، أو تغييرات هرمونية، أو بعض الحالات الطبية، أو من الممكن أن تكون جزء طبيعي من مرحلة الشيخوخة.
أسباب الصلع المبكر:
يعد السبب الوراثي هو السبب الرئيسي أو الأساسي في حدوث مشكلة الصلع، أي بسبب الجينات التي يورثها الفرد من والديه، ويعتقد العلماء أن الجينات قد تؤثر على مدى حساسية بصيلات الشعر للهرمون الذي يعرف ب (DHT) مما يؤدي إلى تقلصها.
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التعليقات على ابرزها التوتر والقلق.. أسباب الصلع المبكر
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