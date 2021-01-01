

ابرزها التوتر والقلق.. أسباب الصلع المبكر ابرزها التوتر والقلق.. أسباب الصلع المبكر

تؤثر مشكلة الصلع المبكر على كل من فروة الرأس، أو الجسم بشكل كامل، وقد يكون هذا التأثير مؤقتا أو دائما في بعض الأحيان، وفي أغلب الحالات تكون هذه المشكلة ناتجة عن سبب وراثي، أو تغييرات هرمونية، أو بعض الحالات الطبية، أو من الممكن أن تكون جزء طبيعي من مرحلة الشيخوخة.



أسباب الصلع المبكر:



يعد السبب الوراثي هو السبب الرئيسي أو الأساسي في حدوث مشكلة الصلع، أي بسبب الجينات التي يورثها الفرد من والديه، ويعتقد العلماء أن الجينات قد تؤثر على مدى حساسية بصيلات الشعر للهرمون الذي يعرف ب (DHT) مما يؤدي إلى تقلصها.

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ومن الأسباب الأخرى التي تتسبب في الإصابة بالصلع وتساقط الشعر ما يلي:المعاناة من بعض الأمراض مثل؛ فقر الدم، أو وجود مشاكل في الغدة الدرقية.التعرض للعلاجات الإشعاعية، أو العلاجات الكيميائية .استخدام بعض أنواع الأدوية مثل؛ مميعات الدم، والجرعات العالية من فيتامين أ، بالإضافة إلى استخدام بعض أنواع المنشطات من أجل بناء العضلات.وجود مشاكل في النظام الغذائي الخاص بالفرد، أي الحصول على نسبة قليلة من الحديد، أو الكثير من فيتامين أ.كما قد يتسبب التوتر والقلق بالإضافة إلى الإصابة التهابات فروة الرأس بالإصابة بالصلع المبكر.