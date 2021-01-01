طور فريق من العلماء الإنجليز جهاز إنذار أو مستشعر كورونا يمكنه اكتشاف ما إذا كان شخص ما في الغرفة مصابًا بفيروس كورونا في أقل من 15 دقيقة، يمكن أن توفر هذه التقنية طريقة ميسورة التكلفة لفحص أعداد كبيرة من الأشخاص في أماكن تشمل كبائن الطائرات ودور الرعاية والفصول الدراسية والمكاتب.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" الجهاز يستخدم أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف الرائحة المميزة التي تنتج عن التغيرات الكيميائية في الجلد أو في أنفاس الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث يتسبب الفيروس في تغيير المركبات العضوية المتطايرة (VOC) التي تتكون منها رائحة الجسم مما يؤدي إلى إنشاء بصمة لا يمكن اكتشافها من قبل البشر ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز عندما يمتص الرائحة.
الجهاز ، الذي يمكن تثبيته على الحائط أو السقف ، مبرمج لإرسال نتائج إيجابية تلقائيًا إلى الشخص المعين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، ووجدت دراسة أن جهاز الكشف عن كورونا يمكن أن يكون دقيقًا بنسبة تصل إلى 100 % من الوقت حيث من المقرر أن يستمر البحث على أمل أن يتم استخدامه للكشف عن الفيروس في الأماكن بما في ذلك كبائن الطائرات والفصول المدرسية واستبدال الحاجة إلى اختبار على نطاق واسع ، على الرغم من أن البحث الذي أجرته كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورهام في مراحله المبكرة ، يُظهر أن الجهاز يتمتع بمعدل دقة يتراوح بين 98 و 100 % هذا يعني أنها أكثر دقة بكثير من اختبارات التدفق الجانبي ودقة مماثلة لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.
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التعليقات على ابتكار جهاز إنذار يكشف عن مصابى كورونا من رائحتهم خلال 15 دقيقة بدقة 100%
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