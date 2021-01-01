

إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة MCV إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة MCV

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي ، اليوم الاثنين، عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص لإنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.



كما يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة التلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.



مرسى : زيادة المكون المحلي الاتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.



ومن جهته صرح محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التعاون يؤكد الإصرار علي تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الاتوبيسات فى مصر والعوائد الاقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى أكثر من 60%، حيث إن تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من (زجاج / إطارات / كراسى / المواد الخام الأساسية مثل الفايبر و الصاج الخارجى لجسم الأتوبيس ).

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فيما أعرب المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة mcv عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تتمتع به وشركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات و قدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيراً فى كلمته إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv يؤكد على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص.كما أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، حيث أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له 70 كم/ساعة، بالاضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوي هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا.