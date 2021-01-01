قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة دون طيار إسرائيلية قد تم استخدامها في الهجوم على منشأة نووية إيرانية.
وقالت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية إنه في أعقاب الهجوم الغامض الليلة الماضية على مدينة كرج الإيرانية، تم الكشف الليلة أنه خلال العملية، لحقت أضرار بمصنع ينتج شفرات الألومنيوم لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
وأضافت القناة: "بذلك، تم إلحاق المزيد من الضرر بالبرنامج النووي الإيراني أيضًا".
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التعليقات على إعلام إسرائيلي: طائرة بدون طيار استهدفت منشأة نووية إيرانية
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