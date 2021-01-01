إصابة 12 على الأقل فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية



إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم السبت إصابة 12 على الأقل جراء إطلاق نار بمدينة أوستن فى ولاية تكساس الأمريكية، بحسب شبكة "اى بى سى نيوز".



وقالت الشرطة فى تغريدة على تويتر إن العديد من الضحايا أصيبوا بجروح، وأكدت مقاطعة أوستن ترافيس EMS في سلسلة من التغريدات إن المصابين تلقوا العلاج أو نُقلوا إلى المستشفيات المحلية.



ولم يتضح سبب إطلاق النار، كما لم تعلن الشرطة عن أى مشتبه بهم أو اعتقالات.