

إزاى تعمل فورمة الساحل بأقل التكاليف؟.. واظب على التمرين إزاى تعمل فورمة الساحل بأقل التكاليف؟.. واظب على التمرين

فكرة الوصول لجسم مثالى أصبح حلم الكثير من الشباب والفتيات خاصة فى فترة الصيف وانطلاق بعضهم إلى الشواطئ للاستمتاع بفصل الصيف، إلا أن البعض منهم يظن أن الوصول إلى "فورمة الساحل" تحتاج مجهودا كبيرا أو مصروفات كبيرة، إلا أن باسم سعيد البطل الدولى فى كمال الأجسام أكد لـ"اليوم السابع" أنه ببعض الخطوات البسيطة والسهلة مع الإرادة والتركيز يمكن لأى شخص الوصول لـ "فورمة الساحل" بسهولة وبأقل التكاليف كما حددها فى الخطوات التالية:







أولاً الالتزام

قال بطل كمال الاجسام إن الالتزام هو مفتاح الوصول لأى هدف مهما كان صعباً أو يحتاج لمجهود، ومن أول خطوات الالتزام هى معرفة وتحديد الهدف والعمل على الوصول إليه بشكل صارم ووضع ضوابط لنمط حياته، كما أكد أن هذه الخطوات ستقلل بشكل ملحوظ نسبة دهون الجسم وقرب الوصول لـ"فورمة الساحل" فى حد أدنى شهرين من الالتزام.

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فورمة الساحلباسم سعيدثانياً الابتعاد عن العادات السيئةالابتعاد عن العادات السيئة خاصة فى تناول الطعام لابد من الالتزام بتناول الطعام الصحى، واستبدال بعض المنتجات والأطعمة المليئة بالدهون أو السكريات بأخرى مفيدة والابتعاد عن الدهون المشبعة مثل الجبن كاملة الدسم والآيس كريم، بالإضافة إلى اللحوم التى تحتوى على نسبة دهون عالية.بالإضافة المعجنات والزبدة والسمن والبسكوت والحلويات والسكريات بأنواعها واستبدالها بالدهون غير المشبعة المفيدة للجسم مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، والمكسرات كوجبة كاملة على الفطار، بالإضافة إلى الأسماك الزيتية مثل "السلمون والسردين والماكريل والتونة" والتي تعتبر من الوجبات المفضلة لمن يتبعون نظام غذائي يهدف للتخلص من الدهون في الجسم.ثالثاً اتباع نظام غدائي صحي متوازنعن طريق تقسيم السعرات الحرارية المطلوبة منك اليومية على 4 أو 5 وجبات تحتوى على نسب مناسبة ومعقولة من الكربوهيدرات والبروتينات "الدهون الصحية"، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكربوهيدرات وزياده البروتينات فى الوجبات، بمعنى تقليل الخبز والنشويات وزيادة البروتين من اللحوم أو الأسماك بكميات مناسبة.كما أكد على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة واستبدالها بأخرى صحية مثل الدجاج والأسماك واللحوم المشوية ويفضل تحضيرها فى المنزل للتأكد من مصدرها وطريقة تحضيرها.رابعاً شرب المياهوأكد بطل كمال الأجسام ضرورة الاهتمام بشرب المياه بشكل مستمر طوال اليوم وبنسب معقولة لا تقل عن 3 لترات يومياً، مع تناول الفيتامينات والأوميجا ويفضل استشارة مختص ومنها قد يدلك على مكملات غذائية تساعد فى الحصول على بطن مشدودة قبل تناولهم لتحسين وظائف الجسم مع أكل الفواكه الطازجة والنوم من 6 إلى 8 ساعات يومياً بجانب ممارسة الرياضة.خامساً الرياضةوعن أهم جزء للوصول لجسم مثالى و"فورمة الساحل" يفضل ممارسة رياضة بداية بـ المشي أو الجري في الهواء الطلق أو باستخدام الاجهزة لسرعة حرق الدهون، أما مع المواظبة علي الذهاب للصالات الرياضية علي الاقل من 4 إلى 5 ايام اسبوعيا لزيادة الكتلة العضلية.واختتم أن الأهم من الوصول لـ"فورمة الساحل" هى أنك تعرف أهمية الرياضة كجزء لا يتجزء من حياتك اليومية، والذى سيساعدك على المحافظة على صحتك ولياقتك البدنية ومظهرك الشخصي وزيادة ثقتك بنفسك.