إزاى تعرفى إنه بخيل قبل الجواز؟
تعتبر صفة البخل من الصفات التي لا يمكن أن يتقبلها أي شخص مهما كان قدر حبه للطرف الآخر، خاصة أنها قد تشمل أيضا البخل في المشاعر، والتي تعتبر كفيلة بأن تهدم أي علاقة عاطفية مهما كانت قوتها، ولتجنب الارتباط برجل بخيل نستعرض في هذا التقرير أهم صفات الرجل الدالة على البخل، وفقاً لما ذكره موقع "botswanayouth".
مش بيشترى هدايا
تعتبر من العلامات الدالة على بخل الرجل، هو عدم شرائه للهدايا، في أي مناسبة سواء في أعياد الميلاد أو المناسبات الاجتماعية الأخرى، وأهمية الهدية في العلاقة العاطفية ليست في قيمتها المادية ولكنها بمعناها المعنوى، والتي تعنى أن الرجل يريد أن يرى حبيبته سعيدة، لذلك فإن عدم شرائه للهدايا يعنى الكثير.
بيفرح لما ما تطلبيش حاجة
يفضل الرجل المرأة التي تساعده على توفير النفقات ولا تضغط عليه ماديا، لكن البعض يكون أكثر سعادة لأن خطيبته أو زوجته، لن تطلب منه أي شيء مادى، وهذه علامة من علامات البخل.
بيشتكى دايمًا من الفلوس
ومن العلامات الدالة على بخل الرجل، هو تحدثه الدائم عن النقود، وأحوال الاقتصاد، وحرصه الدائم عن تحدثه أمام زوجته أو خطيبته عن قلة النقود معه والظروف المادية الصعبة التي يمر بها، حتى لا تطلب منه أي شيء.
بيدفّعِك ثمن الأكل
يسمح الرجل البخيل لزوجته أو خطيبته بدفع ثمن وجبة العشاء التي تناولها معاً في أحد المطاعم، ويتردد دائماً عند دفع النقود سواء لمشروبات أو أطعمة، مما يدل على بخله الشديد.
بيلبس قميص واحد بس
ومن العلامات الدالة أيضاً على بخل الرجل، هي ارتدائه لقميص أو بنطلون واحد طوال الوقت، كما تبدو جواربه بالية من كثرة ارتدائها، رغم حصوله على راتب شهرى يساعده على شراء العديد من الملابس وجميع إحتياجاته الأساسية.
مش بيحب يسحب فلوس
يخشى الرجل البخيل سحب نقود من ماكينة الصراف الآلي، ويكتفى بحمل بعض النقود لإنفاقها ودائماً ما يتحجج عند إنفاق النقود ببعد المسافة بينه وبين ماكينة البنك، حتى تتطوع زوجته أو خطيبته بالدفع بدلاً منه.
يتحجج بنسيان محفظته
يدعى دائماً الرجل البخيل نسيانه لمحفظته، حتى لا يضطر دفع أي نقود عند ذهابه مع زوجته أو خطيبته لأى مكان، ودائماً ما يدعى ذلك في كل مكان يذهبون إليه.
التعليقات على إزاى تعرفى إنه بخيل قبل الجواز؟ خلى بالك من 8 علامات مهمة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق