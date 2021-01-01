إراحة للمستبعدين.. 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر



22 لاعبًا في قائمة الزمالك 22 لاعبًا في قائمة الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.







ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

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وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي:في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات.كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.