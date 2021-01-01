إذاعة تونسية: فرجاني ساسي وقع لنادي الدحيل بالفعل



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

كشفت إذاعة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادي الزمالك.



وحسب الإذاعة التونسية، فإن فرجاني ساسي وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.



الإذاعة كشفت بأن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل نادي الدحيل.

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وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعدها أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.