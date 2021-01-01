إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح جديدة لراغبي الدراسة في الخارج

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الدراسة في الخارج

أعلنت هيئة الفولبرايت عن برامجها للعام الأكاديمي 2021/2022 والتي تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية وتتضمن :

أولاً: برامج طلبة الدراسات العليا: يًقدم هذا البرنامج المنح التالية:

منح الماجستير لخريجى الجامعات المصرية وذلك للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات، على أن يكون أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.
بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية للطلبة المسجلين بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الدكتوراه، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.


وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .



منح الفنون لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة (Master Classes) فى مجالاتهم الفنية، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.
وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .



منح لخريجى كليات الأزهر ودار العلوم للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية للطلبة المسجلين للحصول على درجة الدكتوراه، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.


وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.

ثانيًا: برامج أعضاء هيئة التدريس Scholar Program: يقدم هذا البرنامج المنح التالية:



منح لأعضاء هيئة التدريس لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه فى جميع المجالات، أخر موعد للتقديم : 28 أغسطس 2021.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني

المصدر: elbalad

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