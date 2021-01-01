إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح جديدة لراغبي الدراسة في الخارج



الدراسة في الخارج الدراسة في الخارج

أعلنت هيئة الفولبرايت عن برامجها للعام الأكاديمي 2021/2022 والتي تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية وتتضمن :



أولاً: برامج طلبة الدراسات العليا: يًقدم هذا البرنامج المنح التالية:



منح الماجستير لخريجى الجامعات المصرية وذلك للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات، على أن يكون أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

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منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية للطلبة المسجلين بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الدكتوراه، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .منح الفنون لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة (Master Classes) فى مجالاتهم الفنية، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .منح لخريجى كليات الأزهر ودار العلوم للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية للطلبة المسجلين للحصول على درجة الدكتوراه، أخر موعد للتقديم : 5 يونيو 2021.وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.ثانيًا: برامج أعضاء هيئة التدريس Scholar Program: يقدم هذا البرنامج المنح التالية:منح لأعضاء هيئة التدريس لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه فى جميع المجالات، أخر موعد للتقديم : 28 أغسطس 2021.وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني