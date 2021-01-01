يساعد فيتامين B12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة الجهاز العصبي. ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين مجموعة واسعة من المشاكل، بما في ذلك "خفقان القلب".
ووصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الحالة بالقول: "قد تشعر أن قلبك ينبض بشكل غير منتظم، غالبا لبضع ثوان أو دقائق. وقد تشعر أيضا بهذه الأحاسيس في حلقك أو رقبتك". وفي معظم الحالات، يكون خفقان القلب غير ضار وليس علامة على وجود مشكلة خطيرة.
ووفقا لـ Patient.info، فإن "القلب الخافق" هو عرض أقل شيوعا لنقص فيتامين B12.
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التعليقات على إحساس "صاعق" قد يدل على نقص فيتامين B12 في الجسم!
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