إحالة 4 طلاب بجامعة الأزهر إلى مجلس التأديب بسبب أعمال شغب

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قرر الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة، إحالة الطلاب الأربعة بالفرقة الثانية بقسم اللغة الأردية وآدابها إلى مجلس تأديب لما قاموا به اليوم داخل الكلية عقب خروجهم من الامتحان، وإحداثهم لأعمال شغب.



كلية اللغات والترجمة تكرم العزازي وعبد الوهاب

من ناحية أخرى، قام مجلس كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، خلال اجتماعه اليوم بتكريم عَلَمَين كبيرين من أبناء الكلية؛ وهما: الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ حازم عبد الوهاب، مدير عام الإذاعات الموجهة لأفريقيا وآسيا والمنطقة العربية بالهيئة الوطنية للإعلام.



وبيَّن الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، أن خريجي كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر يؤكدون في كل يوم على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً؛ من خلال وجودهم البَنَّاء في جميع مؤسسات الدولة، وإسهاماتهم الفعالة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن خريجي الكلية يحتلون مراكز مرموقة، ويثبتون للعالم أجمع أن جامعة الأزهر من أعرق الجامعات، خاصة وأن عمرها تخطي الألف عام وهي تحمل مشاعل التنوير في جميع فروع العلم لجميع طلابها مصريين كانوا أو وافدين.



من جانبهما عبر المكرَّمين عن سعادتهما واعتزازهما بهذا التكريم، مؤكدَين أنهما فخورين بالانتماء إلى جامعة الأزهر العريقة التي علمت الإنسانية كلها علوم الدين وعلوم الدنيا.