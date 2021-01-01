إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج بسوهاج السبت

حددت جامعة سوهاج موعد إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج التابعة لجامعة القاهرة، والذي تقرر انعقادها يوم السبت القادم الموافق 26 من يونيو الجارى، مضيفاً أنه يشترط القبول بالبرامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول والتي تشمل تشمل امتحان في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن برامج جامعة القاهرة تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات بشرط مرور ٥ سنوات، موضحاً أن الاختبارات ستعقد داخل مقر الجامعة القديم، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً، وستعلن نتائج المقبولين على الموقع الخاص بالمركز.
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