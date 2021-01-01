إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج بسوهاج السبت

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج بسوهاج السبت

صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

حددت جامعة سوهاج موعد إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج التابعة لجامعة القاهرة، والذي تقرر انعقادها يوم السبت القادم الموافق 26 من يونيو الجارى، مضيفاً أنه يشترط القبول بالبرامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول والتي تشمل تشمل امتحان في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج



وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن برامج جامعة القاهرة تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات بشرط مرور ٥ سنوات، موضحاً أن الاختبارات ستعقد داخل مقر الجامعة القديم، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً، وستعلن نتائج المقبولين على الموقع الخاص بالمركز.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج بسوهاج السبت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43049

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager