إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا

أبطلت السلطات الإيطالية مفعول قنبلة تم زرعها في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما قبل لقاء إيطاليا وسويسرا.
وذكر موقع "كورييري ديللو سبورت" الإيطالي أنه تم استدعاء السلطات المختصة للاشتباه في وجود جسم غريب في إحدى السيارات بجوار ملعب الأولمبيكو.
وأوضح التقرير أنه تم إغلاق عدة طرق سريعا للسماح للسلطات المختصة بممارسة مهام عملها إلى أن تم النجاح في إبطال مفعول القنبلة.
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