إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا

آخر الأخباراخبار الرياضة › إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا

صورة الخبر: إبطال مفعول قنبلة
إبطال مفعول قنبلة

أبطلت السلطات الإيطالية مفعول قنبلة تم زرعها في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما قبل لقاء إيطاليا وسويسرا.

وذكر موقع "كورييري ديللو سبورت" الإيطالي أنه تم استدعاء السلطات المختصة للاشتباه في وجود جسم غريب في إحدى السيارات بجوار ملعب الأولمبيكو.

وأوضح التقرير أنه تم إغلاق عدة طرق سريعا للسماح للسلطات المختصة بممارسة مهام عملها إلى أن تم النجاح في إبطال مفعول القنبلة.

وبعد ذلك تم السماح بتوافد الجماهير بشكل طبيعي على ملعب الأولمبيكو لحضور المباراة.

وغردت فيرجينيا راجي عمدة مدينة روما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلة: "تم العثور على قنبلة في سيارة ماركو دوريا رئيس هيئة إعادة تطوير الحدائق والمعالم التاريخية في روما".

وأكملت "ما حدث خطير للغاية وأعرب عن تضامني الكامل".

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 بلدا مختلفا احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق المسابقة.

المصدر: موقع "كورييري ديللو سبورت"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager