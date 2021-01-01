كشف نادي الرجاء المغربي عن موقفه من العروض التي يتلقاها خلال الفترة الحالية من بعض الأندية وعلى رأسها الأهلي بشأن انتقال سفيان رحيمي خلال الميركاتو الصيفي، ونفى النادي في بيان رسمي دخول الإدارة في مفاوضات لانتقال أي من لاعبيها الى الأندية المصرية خلال رحلة الفريق بالقاهرة قبل أيام لملاقاة نادي بيراميدز في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الافريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس بين الفريقين.
وأوضح النادي في بيان رسمي له أنه لا توجد مفاوضات بشأن بيع لاعب أو أكثر كما نفى عقد أية اجتماعات على مستوى المسئولين بشأن انتقال أي من نجوم الفريق المغربي خلال الفترة الماضية.
وارتبط اسم سفيان رحيمي مهاجم الرجاء المغربي بالانتقال الى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط بعد تألق اللاعب في منتخب المحليين في البطولة القارية الماضية وانضمامه الدائم لصفوف أسود الأطلسي مؤخراً وقدرته على قيادة فريقه لنصف نهائي الكونفدرالية.
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التعليقات على أول رد رسمى من الرجاء المغربى على انتقال سفيان رحيمي إلى الأهلي
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