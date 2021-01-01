أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية

صورة الخبر: أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية
أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية

بعد شائعات عديدة حول نهاية محركات وقود أودي فقد خرجت الشركة عن صمتها وأكدت رسمياً صحة ذلك وحددت موعده أيضاً.

قالت الشركة الألمانية في بيان صحفي أن “تطوير آخر محرك وقود يعمل بالاحتراق الداخل من أودي هو تحت العمل وسنبدأ إنتاجه في أربع سنوات فقط”، سيشكل هذا نهاية حقبة محركات الوقود، وبدأ من عام 2026 ستكون جميع سيارات أودي الجديدة كهربائية فقط.

لا يعني ذلك حسب الشركة نهاية سيارات الوقود كلياً، قالت أنها ستسمتر بإنتاج سيارات الوقود بمحركاتها الجديد حتى عام 2033 على الأقل، وقال الرئيس التنفيذي لأودي “محرك الاحتراق الداخلي الأخير من أودي سيكون أفضل محرك صنعناه على الإطلاق”.

مع ذلك فقد تستمر الشركة بإنتاج المحرك لسنوات أطول، سيعتمد ذلك على القوانين المستقبلية ولوائح حماية البيئة والتقنيات التي ستتوفر حينها.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68740

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager