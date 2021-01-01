بعد شائعات عديدة حول نهاية محركات وقود أودي فقد خرجت الشركة عن صمتها وأكدت رسمياً صحة ذلك وحددت موعده أيضاً.
قالت الشركة الألمانية في بيان صحفي أن “تطوير آخر محرك وقود يعمل بالاحتراق الداخل من أودي هو تحت العمل وسنبدأ إنتاجه في أربع سنوات فقط”، سيشكل هذا نهاية حقبة محركات الوقود، وبدأ من عام 2026 ستكون جميع سيارات أودي الجديدة كهربائية فقط.
لا يعني ذلك حسب الشركة نهاية سيارات الوقود كلياً، قالت أنها ستسمتر بإنتاج سيارات الوقود بمحركاتها الجديد حتى عام 2033 على الأقل، وقال الرئيس التنفيذي لأودي “محرك الاحتراق الداخلي الأخير من أودي سيكون أفضل محرك صنعناه على الإطلاق”.
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التعليقات على أودي ستكشف عن محرك وقود أخير قبل التحول الكلي للسيارات الكهربائية
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