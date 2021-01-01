أهم أعراض القولون العصبي للنساء..احذري منها



القولون العصبي القولون العصبي

تُعد متلازمة القولون العصبي أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، ولكن هل تعلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها بنسبة 1.5 إلى 3 مرات مقارنة بالرجال، حيث يرجح الباحثون بأن الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الإستروجين والبروجسترون قد تكون عامل في ذلك.



وأظهرت نتائج العديد من الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بشكل ملحوظ بمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالرجال مما قد يسبب حالة من الإرهاق والإحباط لدى العديد من النساء، وذلك نظراً لاحتمالية تأثر اعراض القولون العصبي بالدورة الشهرية، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر إلا أن أبرز الأعراض التي قد تظهر تتضمن أولا الإمساك فيُعتبر الإمساك عرض شائع بين كثير من النساء المصابات بالقولون العصبي مما يجعل خروج البراز قليل جداً ويكون جاف وصلب، وبالتالي يصبح صعب تمريره ،ثانيا الإسهال فتُعتبر متلازمة القولون العصبي والمرتبطة بعرض الاسهال هي أكثر انتشاراً في الرجال، إلا إنها قد تظهر أيضاً لدى النساء المصابات بالقولون العصبي.



ويظهر الإسهال عادة قبل الدورة الشهرية مباشرة، ثالثا انتفاخ البطن يعد من الأعراض الشائعة أيضاً لدى النساء وهو الشعور بالضيق في الجزء العلوي من البطن وخاصة أثناء متلازمة ما قبل الحيض مقارنة بالنساء اللواتي لا يعانين من متلازمة القولون العصبي وهو ما يؤدي أيضاً إلى فقدان الشهية، والشعور بالشبع في وقت أسرع من المعتاد، رابعا ألم البطن فيُعد ألم الحوض والذي يحدث أسفل السرة، عرض شائع بين النساء المصابات بمتلازمة القولون العصبي.

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حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن ثلث النساء المصابات به قد يعانين من ألم مزمن في الحوض، خامسا الإعياء والشعور بالتعب فيُعتبر الشعور بالتعب والتعرض للإعياء من الأعراض الشائعة والمتكررة لمرضى القولون العصبي، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى الشعور بالإجهاد والأرق وعدم القدرة على النوم لدى النساء بصورة أكبر مقارنة للحالة عند الرجال ،سادسا التبول المتكرر فتكون النساء المصابات بالقولون العصبي أكثر عرضة للإصابة بمشاكل بالمسالك البولية السفلية بشكل أكبر مقارنة بالنساء غير المصابات بتلك المتلازمة مثل مشكلة سلس البول أو كثرة التبول، اخيرا الاكتئاب والتوتر النفسي فوجدت الدراسات أيضاً أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق المصاحب لمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالرجال كنتيجة لتأثيره السلبي على نمط حياتهن اليومية.وقد تختلف أعراض القولون العصبي النفسي من امرأة لأخرى، ولكن ما يثير القولون العصبي النفسي عادة ما يرتبط بالشعور بالتوتر أو التعرض لمواقف مليئة بالضغط النفسي، وقد تتضمن الأعراض في هذه الحالة ما الشعور بالتشنج والألم في منطقة البطن واكتشاف مخاط في البرازو التعرض لغازات البطن وخاصة أثناء الليل وقد يحدث الإسهال والإمساك معاً، نوبات من الشعور بالاكتئاب والقلق وتوتر والشعور بالضيق النفسي.