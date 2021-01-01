تُعد متلازمة القولون العصبي أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، ولكن هل تعلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها بنسبة 1.5 إلى 3 مرات مقارنة بالرجال، حيث يرجح الباحثون بأن الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الإستروجين والبروجسترون قد تكون عامل في ذلك.
وأظهرت نتائج العديد من الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بشكل ملحوظ بمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالرجال مما قد يسبب حالة من الإرهاق والإحباط لدى العديد من النساء، وذلك نظراً لاحتمالية تأثر اعراض القولون العصبي بالدورة الشهرية، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر إلا أن أبرز الأعراض التي قد تظهر تتضمن أولا الإمساك فيُعتبر الإمساك عرض شائع بين كثير من النساء المصابات بالقولون العصبي مما يجعل خروج البراز قليل جداً ويكون جاف وصلب، وبالتالي يصبح صعب تمريره ،ثانيا الإسهال فتُعتبر متلازمة القولون العصبي والمرتبطة بعرض الاسهال هي أكثر انتشاراً في الرجال، إلا إنها قد تظهر أيضاً لدى النساء المصابات بالقولون العصبي.
ويظهر الإسهال عادة قبل الدورة الشهرية مباشرة، ثالثا انتفاخ البطن يعد من الأعراض الشائعة أيضاً لدى النساء وهو الشعور بالضيق في الجزء العلوي من البطن وخاصة أثناء متلازمة ما قبل الحيض مقارنة بالنساء اللواتي لا يعانين من متلازمة القولون العصبي وهو ما يؤدي أيضاً إلى فقدان الشهية، والشعور بالشبع في وقت أسرع من المعتاد، رابعا ألم البطن فيُعد ألم الحوض والذي يحدث أسفل السرة، عرض شائع بين النساء المصابات بمتلازمة القولون العصبي.
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التعليقات على أهم أعراض القولون العصبي للنساء..احذري منها
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