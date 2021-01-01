أهمها صحة القلب.. تعرف على فوائد الأفوكادو



فوائد الأفوكادو فوائد الأفوكادو

وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية يعد الأفوكادو من بين الأطعمة القليلة التي لا تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم، والأفوكادو غني بالكربوهيدرات والدهون الصحية ، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول الأفوكادو في وجبة الإفطار للحصول على الطاقة طوال اليوم.



1. جيد لخسارة الوزن



الأفوكادو هو أحد الأنواع منخفضة السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على كميات عالية من الدهون والألياف الصحية، تستغرق الألياف الموجودة في هذه الفاكهة الرائعة وقتًا طويلاً للهضم ، مما يجعلك تشعر بالاكتمال لفترة طويلة، يمنع الإفراط في تناول الطعام ، وهو أحد أسباب زيادة الوزن، كما يعزز الأفوكادو أيضًا فقدان الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات.

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2. صحة الدماغيعزز الأفوكادو الوظيفة الإدراكية حيث أن الدهون الأحادية غير المشبعة ، وفيتامين ج يُنسبان إلى تأثيرات تعزيز الإدراك لدى الثمار، تقلل هذه الفاكهة من التدهور العقلي لدى كبار السن لأنها تحتوي على كميات معقولة من العناصر الغذائية المضادة للأكسدةوقد يلعب الأفوكادو دورًا أساسيًا في الحماية من مرض الزهايمر بأهم مضادات الأكسدة ، فيتامين هـ .3. صحة القلباستهلاك الأفوكادو له تأثير إيجابي على صحة القلب ، حيث يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد في الدم ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث طويلة المدى، وفقًا لبعض التقارير ، يمكن للدهون الأحادية غير المشبعة في هذه الفاكهة أن تخفض مستويات LDL ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .ويحسن البوتاسيوم الموجود في الأفوكادو صحة القلب عن طريق تنظيم مستويات ضغط الدم. تعتبر الأفوكادو الناضجة أفضل ، وفقًا للدراسات ، لأنها تحتوي على مستويات عالية من أحماض الأوليك وتقليل محتوى الدهون .