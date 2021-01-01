أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، فرض الحظر على استيراد الكلاب من 113 دولة من بينها مصر وروسيا، لمدة عام.
وقال المركز في بيانه إن "هذا الإجراء ضروري لضمان صحة الكلاب المستوردة إلى الولايات المتحدة وسلامتها، ولحماية الصحة العامة من إعادة إدخال أنواع مختلفة من فيروس داء الكلب".
ولا يزال داء الكلب منتشرا في جميع أنحاء العالم، ويودي بحياة حوالي 59 ألف شخص سنويا، وهو داء قاتل بمجرد بدء ظهور الأعراض على الشخص.
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التعليقات على أمريكا تمنع استيراد «الكلاب» من مصر وروسيا لمدة عام .. لهذا السبب
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