أمريكا تمنع استيراد «الكلاب» من مصر وروسيا لمدة عام .. لهذا السبب

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أمريكا تمنع استيراد «الكلاب» من مصر وروسيا لمدة عام .. لهذا السبب

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، فرض الحظر على استيراد الكلاب من 113 دولة من بينها مصر وروسيا، لمدة عام.

وقال المركز في بيانه إن "هذا الإجراء ضروري لضمان صحة الكلاب المستوردة إلى الولايات المتحدة وسلامتها، ولحماية الصحة العامة من إعادة إدخال أنواع مختلفة من فيروس داء الكلب".

ولا يزال داء الكلب منتشرا في جميع أنحاء العالم، ويودي بحياة حوالي 59 ألف شخص سنويا، وهو داء قاتل بمجرد بدء ظهور الأعراض على الشخص.

ومن بين الدول التي تم تعليق الاستيراد منها: كينيا، ومصر، والبرازيل، وروسيا، بينما تستورد الولايات المتحدة حوالي مليون كلب كل عام.

وينطبق الحظر على جميع الكلاب، بما في ذلك كلاب الدعم العاطفي، والكلاب التي كانت توجد في أي دولة ترتفع فيها مخاطر وجود داء الكلب، خلال الأشهر الستة الماضية.

يأتي هذا الإعلان وسط قفزة في استيراد الكلاب، ارتبطت بزيادة تبني الكلاب طوال فترة الوباء.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن مئات من هذه الكلاب كان لديها شهادات مزورة بخلوها من داء الكلب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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