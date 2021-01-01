أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الأحياء لغات "فيديو"

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مادة الأحياء لغات

تعد الأحياء أحد أهم المواد التي يخضع طلاب الثانوية العامة من دارسي الشعبة العلمية لامتحانها، ومع تغيير الطريقة التي سيتم بها أداء الامتحان، بدأ الكثير منهم في الشعور بالخوف والقلق، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن النظام الجديد الذي يعتمد على التابليت والبابل شيت، وعن أن الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، لذا يحرص موقع "اليوم السابع" على تقديم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة، وذلك حرصًا على الدور الاجتماعي الذي تقدمه الجريدة كل عام، حيث نقدم لكم مجموعة من المراجعات بالفيديو مع نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الأحياء لغات.

المصدر: youm7

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