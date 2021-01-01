أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا



فقدان الوزن فقدان الوزن

كشفت بعض الأبحاث التي أجراها العلماء أن بعض الأطعمة قد يكون لها تأثير على الشهية وفقدان الوزن، ويمكن أن تكون مفيدة لـ فقدان الوزن عند دمجها في نظام غذائي وأسلوب حياة صحيين.



وإليكم ابرز الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن بطريقة صحية، ورفع معدل الحرق في الجسم.



الشوفان

يساعد تناول دقيق الشوفان على الشعور بالشبع وعدم الجوع من تناول الحبوب، كما أن دقيق الشوفان يوفر المزيد من البروتين والألياف والسكر أقل من الحبوب.

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الفول والحمص والعدس والبسلةتُعرف الفاصوليا والحمص والعدس والبسلة بالبقوليات، قد تؤثر على فقدان الوزن بسبب تأثيرها على المعدة والشعور بالامتلاء ، بالإضافة إلى محتواها من البروتين والألياف.على غرار دقيق الشوفان ، تحتوي البقول على ألياف قابلة للذوبان قد تبطئ عملية الهضم والامتصاص، يؤدي تناول البروتين إلى إفراز الهرمونات التي تشير إلى الشبع.قام الباحثون بتحليل الدراسات التي نظرت في تأثير استهلاك البقول على فقدان الوزن.أدت الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن التي تضمنت البقول إلى فقدان وزن أكبر بكثير من تلك التي لم تفعل ذلك، كما أدت أنظمة الحفاظ على الوزن التي تضمنت البقول إلى فقدان الوزن مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك.اللب الأبيضيساعد تناول اللب الأبيض النساء ذوات الوزن الزائد والبدناء على فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، وذلك مقارنة بأنظمة الدايت الأخرى.وكان لدى النساء اللواتي قاموا بتناول اللب الأبيض أيضًا انخفاض أكبر بكثير في حجم الخصر ، ومؤشر كتلة الجسم ( BMI ) ، وإجمالي الكوليسترول ، والدهون الثلاثية ، وسكر الدم.وتحتوي المكسرات أيضًا على البروتين والألياف ، مما قد يساعد في تفسير تأثيرها على وزن الجسم ، كما أنها تحتوي على دهون صحية للقلب وعناصر غذائية مفيدة أخرى.وفي دراسة كبيرة في أوروبا ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا معظم المكسرات اكتسبوا وزنًا أقل خلال فترة 5 سنوات من الأشخاص الذين لم يتناولوا المكسرات، كما أنهم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة.وبدلاً من الأطعمة المقلية ، يجب على الناس اختيار الأطعمة المخبوزة أو المشوية، تعد البروتينات الخالية من الدهون ، بما في ذلك الفاصوليا والدجاج والبيض والأسماك والديك الرومي ، بدائل جيدة للحوم عالية الدهون.عند اختيار الأطعمة لفقدان الوزن ، من المهم أيضًا مراعاة أحجام الحصص ، حتى بالنسبة للأطعمة الصحية.المصدر