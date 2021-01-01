أعرض «البهاق» وطرق علاجه



مرض البهاق مرض البهاق

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الجلدية عدم خطورة مرض البهاق، مؤكده إنّه مرض غير معدي، ولكنه يندرج تحت أمراض المناعة الذاتية، كما أنه يعود لمجموعة من العوامل الوراثية أيضا.



واضافت الرابطة الألمانية أن اعراض البهاق تتمثل في ظهور بقع بيضاء على اليدين أو القدمين، ثم تنتشر في كافة أنحاء الجسم، مشيره إلى أن وجود لابد من وجود أعراض مصاحبة للبهاق، كاضطرابات الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى.



ونصحت الرابطة الألمانية، بضرورة الإسراع في إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وخطوات العلاج السريعة، فور ظهور البقع، وذلك من خلال الإشعاع الموضعي، حيث يتم تسليط الأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق على المناطق المصابة بالبقع، حيث تعمل هذه الأشعة على إعادة الصبغة اللونية للبقع البيضاء.

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وأكدت الرابطة أهمية الدعم النفسي، ودوره في مساعدة المريض على تجاوز هذا المرض والتغلب عليه.