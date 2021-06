أعراض مرض الكبد الوبائي.. وطرق الوقاية منه وعلاجه

أعراض مرض الكبد الوبائي أعراض مرض الكبد الوبائي

استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على هامش زيارتها لمدينة جنيف بسويسرا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة، إنجازات مصر في القضاء على مرض الكبد الوبائي أو كما يعرف بـ التهاب الكبد C من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء عليه.



وإليك أبرز أعراض مرض الكبد الوبائي أو كما يعرف بـ التهاب الكبد C وطرق الوقاية منه:



يعتبر مرض الكبد الوبائي عدوى فيروسية تسبب التهاب الكبد؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار خطيرة في الكبد، وينتشر فيروس التهاب الكبد C عن طريق الدم الملوث.

قد يعجبك أيضا...

وكان علاج مرض الكبد الوبائي التهاب الكبد C يتطلَّب حقنًا أسبوعية وأدوية تُؤخذ عن طريق الفم حتى وقت قريب، ونظرًا للمشاكل الصحية الأخرى والآثار الجانبية غير المقبولة التي ينطوي عليها هذان النوعان من العلاجات، ولم يتمكن العديد من المصابين بفيروس سي من استخدام هذين العلاجين.ولكن تغيَّر كل ذلك، فالآن، وأصبح مرض الكبد الوبائي فيروس سي المزمن قابلًا للشفاء عادةً باستخدام أدوية تُؤخذ عن طريق الفم كل يوم لمدة تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك الطبي”.وما زال ما يقرب من نصف المرضى المصابين بمرض الكبد الوبائي لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس؛ وذلك يرجع بشكل أساسي إلى عدم ظهور أي أعراض عليهم، والتي قد تستغرق عقودًا لكي تظهر.ولهذا السبب، توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بأن يتم فحص جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا للكشف عن مرض الكبد الوبائي، حتى أولئك الذين ليس لديهم أعراض أو مرض كبدي معروف.أعراض مرض الكبد الوبائيوعادة ما يكون مرض الكبد الوبائي المزمن عدوى "صامتة" لعدة سنوات، إلى أن يتلف الفيروس الكبد بما يكفي لإحداث علامات وأعراض مرض الكبد.وتتضمن العلامات والأعراض ما يلي:حدوث النزيف بسهولةحدوث كدمات بسهولةالإرهاقضعف الشهيةاصفرار لون الجلد والعينين (اليرقان)بول غامق اللونحكة في الجلدتَراكم السوائل في بطنك (الاستسقاء)تورم كلتا رجليكفقدان الوزنالارتباك، والنُّعاس وتداخُل الكلام (الاعتلال الدماغي الكبدي)أوعية دموية تُشبِه العنكبوت على جلدكَ (أورام وعائية عنكبوتية)يبدأ مرض الكبد الوبائي المزمن بمرحلة حادَّة، لأنه نادرًا ما يُسبِّب أعراضًا.عندما تَظهَر العلامات والأعراض، قد تشمل اليرقان، إلى جانب التعب والغثيان والحمى وآلام العضلات، وتظهر الأعراض الحادة بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من التعرض للفيروس، وتستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.