أعراض الأنيميا .. والعلامات المميزة لأنواعها الـ 4



أعراض الأنيميا أعراض الأنيميا

تعد معرفة أعراض الأنيميا أمر في غاية الأهمية حيث تساعد في اكتشاف المرض مبكرا والتمكن من علاجه قبل تطور الأعراض وحدوث مضاعفات قوية.



أكثر أعراض الأنيميا شيوعًا هو التعب ولكن قد يعانى الإنسان من أعراض اخرى مثل عدم انتظام ضربات القلب.



وفى هذا التقرير نرصد أهم أعراض الأنيميا التى تستوجب اجراء التحليل الخاص بها فى أقرب وقت ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoday.”

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أعراض الأنيمياالصداعشحوب الجلدضربات قلب سريعة أو غير منتظمةضيق في التنفسألم صدرخفة الرأسيعاني الأشخاص المصابون بـ فقر الدم البسيط من أعراض قليلة أو معدومة.أعراض انواع الأنيميا الأربعة :تلعب معرفة أعراض الأنيميا، الخاصة بكل نوع منها ، دور كبير فى تحديد المرض بدقة ومن ثم يتم اختيار العلاج المناسب للحالة بشكل أسرع.الأنيميا اللاتنسجية: يسبب الحمى والتهابات متكررة وطفح جلدي.الأنيميا الناتجة عن نقص حمض الفوليك: قد يسبب التهيج والإسهال واللسان الناعم.الأنيميا المنجلية: يتسبب فى تورم مؤلم في القدمين واليدين وكذلك التعب واليرقان.الأنيميا الانحلالية: يتسبب فى الاصابة باليرقان والبول الداكن والحمى وآلام البطن.