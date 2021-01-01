أطعمة غنية بالمغنيسيوم لمناعة أفضل تعرفي عليها



أطعمة غنية بالمغنيسيوم أطعمة غنية بالمغنيسيوم

تلعب المعادن دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحتنا والمغنيسيوم هو أحدها المغنيسيوم ويساعد المغنسيوم على خفض ضغط الدم ودرء مرض السكري من النوع الثاني نظرًا لقدرته على تقوية قدرة العضلات وخلايا الكبد على امتصاص السكر بشكل صحيح من مجرى الدم.إليك أبرز الأطعمة غنى بالمغنسيوم وفقا لموقع هيلث



1. البذور

تحتوي البذور مثل الكتان واليقطين والشيا على كميات عالية من المغنيسيوم. تحتوي بذور اليقطين ، على سبيل المثال ، على 150 مجم من المغنيسيوم في حصة واحدة (28 جرامًا). علاوة على ذلك ، تعد هذه البذور أيضًا مصدرًا غنيًا بالحديد والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن أن تساعدك على محاربة ارتفاع الكوليسترول وحماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة التي تنتج أثناء عمليات التمثيل الغذائي.





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2. الشوكولاته الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم حيث توفر 64 مجم في الحصة الواحدة (28 جرام). كما أنه غني بمضادات الأكسدة (15 مليمول لكل 100 جرام) ويساعد في تقليل الالتهاب ومستويات الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم.3. الأفوكادوالأفوكادو تحارب الالتهابات، وتحسين مستويات الكولسترول وهي مصدر كبير من المغنيسيوم واحدة متوسطة الأفوكادو يوفر 58 ملغ من المغنيسيوم. تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على البوتاسيوم وفيتامين B & K وهي مصدر ممتاز للألياف ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.4. المكسراتيحتوي اللوز والكاجو على كميات عالية من المغنيسيوم ، على سبيل المثال ، حصة واحدة من الكاجو (28 جرامًا) تحتوي على 82 مجم من المغنيسيوم وهي مفيدة لصحة القلب وتقليل الشهية.5. السمكالعديد من أنواع الأسماك غنية بالمغنيسيوم. في الواقع ، تحتوي نصف شريحة من سمك السلمون على 53 مجم من المغنيسيوم وتوفر البروتين أيضًا. يمكن أن يساعد تناول الأسماك في استعادة العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.