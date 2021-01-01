أصيبت بعدة رصاصات.. هجوم مسلح على طائرة الرئيس الكولومبي



الرئيس الكولومبي الرئيس الكولومبي

تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وآخرين للإصابة بعدة رصاصات في هجوم وقع أمس الجمعة.



وصرح الرئيس الكولومبي في فيديو مصور له، أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.





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وأكد دوكي أنه صدرت أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر.وكانت الطائرة تقل مسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتي دي سانتاندير، إضافة إلى دوكي.وقال متحدث باسم الرئاسة إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد.وينشط في منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا، مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في 2016 مع الحكومة إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة في تهريب مخدرات.