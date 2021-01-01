أسهل طريقة لوضع المكياج الخفيف لـ«المحجبات»



المكياج الخفيف لـ«المحجبات» المكياج الخفيف لـ«المحجبات»

تبحث كل فتاة محجبة عن المكياج غير الملفت، لكي تتحلى بمظهر رقيق ومناسب خلال النهار أو الليل، لذا نقدم لك طريقة سهلة لوضع مكياج خفيف.



ولكن قبل وضع المكياج يجب إعداد البشرة للمكياج، للحفاظ على بشرة صحية، نظرا لما تحتويه مستحضرات التجميل من مواد كيميائية قد تفسد البشرة إذا لم يتم إعدادها بشكل صحيح.



في البداية، يتم ترطيب البشرة من خلال وضع طبقة رقيقة من المرطب وتأكدي أن بشرتك رطبة قبل وضع المكياج، ما يسمح لكريمات الأساس أن توضع بشكل أكثر سلاسة على البشرة وعدم التجمع في المناطق الجافة.

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الآن يمكنك وضع المكياج الخفيف بالخطوات التالية:وضع خافي العيوب:ضعي خافي العيوب تحت عينيكِ لإخفاء الهالات السوداء، وضعيه على المناطق الداكنة فى وجهك، تأكدي أن اللون يناسب بشرتك، ضعيه وامزجيه جيدًا.استخدام كريم الأساس:ضعي كريم أساس خفيف إلى متوسط ​​التغطية، ووزعيه باستخدام أسفنجة مزج أو فرشاة مسطحة، أو ضعيه على وجهك باستخدام أسفنجة رطبة ثم وزعيه بالفرشاة لضمان عدم وجود خطوط بعد ذلك.وضع ظلال الحواجب:الحاجبان هما أهم ملامح الوجه، ويحتاجان إلى العناية بهما، اختاري منتجًا يمكنه إضافة حدود طبيعية لحاجبيك مع إضافة لمسة خفيفة من اللون.اختيار ظلال العيون:اختاري ظل عين واحد أغمق من لون بشرتك، سيعطيكِ مظهرا أنيقا دون أن يكون ملحوظا، ضعي ظلال العيون الدافئة على جفنك العلوى، ثم اسحبيه عبر الجفن السفلي.وضع الماسكارا:ضعي طبقة واحدة من الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية، ولرموش أكثر كثافة اتركي أول طبقة تجف ثم ضعي طبقة أخرى.استخدام أحمر الخدود:من أفضل الطرق لإظهار الخدود وإعطاء مظهر طبيعي وضع لون دافئ، مثل الخوخي.اختيار أحمر الشفاه:يمكن أن يكون بلسم الشفاه كافيا للحصول على مظهر طبيعي للمكياج، حيث لا يوجد شيء طبيعي أكثر من الشفاه الصحية المرطبة جيدا.ومع ذلك، إذا كنتِ ترغبين في وضع أحمر شفاه فاختاري ألوان محايدة، مقاربة للون الشفاه الطبيعي.