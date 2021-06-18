

أسعار مواد البناء بنهاية تعاملات الأحد 20 يونيو أسعار مواد البناء بنهاية تعاملات الأحد 20 يونيو

شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من «حديد وجبس وأسمنت» حالة من الاستقرار في الأسواق، مع نهاية تعاملات الأحد 20 يونيو 2021، وجاءت أسعار الجملة لمواد البناء المحلية من حديد وأسمنت وجبس بالأسواق كالتالي.



«الحديد»



سجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 14 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه.

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«الأسمنت المسلح»سجل سعر الأسمنت المسلح 810 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 780 جنيهاً للطن، والسويدي 815 جنيهاً للطن، وحلوان 825 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 785 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 808 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 600 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 623 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 623 جنيهاً للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 828 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 830 جنيهاً للطن.«الجبس»واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.